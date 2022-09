Finalmente abbiamo la data di debutto della seconda stagione dell’anime Uzaki-Chan Wants to Hang Out (Uzaki-chan wa Asobitai!) adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da TAKE ed edito in Italia da Star Comics. Sono stati rivelati anche nuovi membri del cast nonché una stupenda key visual, mentre potete recuperare il trailer a questo nostro articolo.

Data di debutto della seconda stagione di Uzaki-chan Wants to Hang Out!

Il cast appena annunciato vede Miki Itо̄ nel ruolo di Haruko Sakurai, la madre di Shinichi, Tomokazu Sugita nel ruolo di Shirо̄ Sakurai, il padre di Shinichi mentre in precedenza era stato annunciato che Seina Katō avrebbe interpretato Yanagi, la sorellina di Uzaki e Hideo Ishikawa avrebbe dato la voce a Fujio, il padre di Uzaki.

Quando potremo vedere la seconda stagione? I nuovi episodi usciranno il 1° ottobre!

Qui sotto la key visual, in cui i protagonisti si godono un appuntamento nel giorno di Natale:

Per quanto riguarda lo staff, uno dei registi degli episodi della prima stagione, Shinichi Fukumoto, è ora l’assistente alla regia della seconda stagione. Nella nuova stagione, Masahiko Suzuki e Shinpei Koikawa si uniranno a Manabu Kurihara come direttori dell’animazione. Satoshi Ōkubo è sia il nuovo art director che l’art setting artist. Haruko Nobori e Yūsuke Yamamoto sono rispettivamente il nuovo artista color key e il direttore della fotografia del compositing. Satoshi Igarashi sta ora collaborando con Tatsuya Yano, Yuri Morita e Naoki Tani (HANO) sulla musica.

A proposito del franchise

L’anime è stato trasmesso per la prima volta a luglio a settembre 2020 ed è stata trasmessa da Crunchyroll. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo manga scritto e illustrato da Take. È stato serializzato tramite il sito web Dra Dra Sharp di Niconico Seiga da dicembre 2017 e raccolto in otto volumi tankōbon da Fujimi Shobo a partire da marzo 2022.

In Italia esce per la Star Comics e potete leggere la nostra recensione a questo articolo.