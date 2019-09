Svolta green per Gibsons, via la plastica entro il 2021

Gibsons eliminerà la plastica dai suoi imballi entro il 2021 puntando così ad una produzione più ecosostenibile dei suoi prodotti.

Il produttore di giocattoli inglese Gibsons si è impegnato a eliminare tutti i suoi packaging in plastica entro il 2021.

Gibsons è un’azienda britannica perlopiù specializzata di puzzle e giochi di società. In passato vi avevamo parlato del suo lodevole progetto a supporto dei malati di alzheimer.

A distanza di qualche mese da quella notizia, l’azienda torna a far parlare di sé per via del suo impegno a sostegno della causa ambientalista.

Entro la fine del 2020 Gibson si è posta l’obiettivo di ridurre le dimensioni delle scatole dei suoi puzzle e l’abbandono della plastica da imballo. Il cammino verso una produzione più ecosostenibile farà parte della strategia di Gibsons per ridurre il proprio impatto ambientale e assecondare la crescente domanda dei consumatori di prodotti eco-friendly.

Questa politica di riduzione degli imballi, inizialmente prevista per i soli puzzle, verrà implementata anche ad altre tipologie di prodotto (puzzle per bambini e giochi da tavolo), che nel prossimo futuro al posto del cellophane protettivo si presenteranno con delle chiusure ad etichetta prodotte con carta riciclabile. Grazie a questa scelta Gibsons potrà rinunciare ad utilizzare 521.096 metri di pellicola di plastica all’anno.

Per quanto riguarda i suoi prodotti in legno Gibsons può invece essere orgogliosa della scelta di utilizzare materie prime di provenienza Forest-friendly. Le componenti in legno infatti sono ricavate da alberi della gomma che hanno esaurito il proprio ciclo produttivo e quindi tagliati per fare posto a nuove piante.

I comportamenti virtuosi dell’azienda però non si fermano qui, infatti l’azienda riconosce l’importanza dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, come i pannelli solari, per alimentare le sue sedi e dell’abbandono l’utilizzo della plastica monouso. In questo modo Gibsons aspira a porsi come esempio di best practice verso altre aziende del settore.