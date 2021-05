Sword Art Online: Alicization Lycoris si conclude il manga

Il manga Sword Art Online: Alicization Lycoris di Tomo Hirokawa, adattamento dell’omonimo videogioco basato sul franchise di Sword Art Online della Bandai Namco Entertainment è giunto alla sua conclusione. La casa editrice Kadokawa pubblicherà il terzo volume del manga il 27 luglio.

Tomo Hirokawa ha lanciato il manga nel libro Monthly Dengeki PlayStation Comic (DenPla Comic) di Kadokawa in bundle con la rivista Monthly Dengeki PlayStation nel dicembre 2019. Kadokawa ha pubblicato il secondo volume del manga lo scorso dicembre mentre in Italia, per ora, rimane inedito.

Sword Art Online: Alicization Lycoris – il gioco

Sword Art Online: Alicization Lycoris segue la stessa trama di base del romanzo Sword Art Online dai volumi 9 a 18 e dell’anime Sword Art Online: Alicization. Tuttavia, il gioco non segue la stessa storia dell’anime di Sword Art Online: Alicization – War of Underworld che ha debuttato nell’ottobre 2019. Infatti, prima di raggiungere quel punto della trama, si dirama in un proprio percorso di gioco.

Bandai Namco Entertainment ha lanciato il gioco il 10 Luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam:

Sword Art Online: Alicization Lycoris, l’ultimo gioco basato su una delle più famose storie anime mai concepite, ti trasporterà nell’incredibile mondo virtuale di “Underworld”, ambientato nell’arco narrativo di Alicization.

Entra in un mondo pervaso dall’essenza unica della grafica JRPG e gioca nei panni del protagonista Kirito.

Immergiti completamente in un’entusiasmante battaglia infinita ricca d’azione con un gameplay altamente evoluto.

Kirito si risveglia in uno sconosciuto mondo virtuale, che però sente di riconoscere in qualche modo…

In questo mondo disorientante, che infonde una strana impressione di realtà, dei personaggi IA si comportano come esseri umani… Qui Kirito incontra un ragazzo, Eugeo, e una promessa stretta nel profondo dei loro cuori intreccia per sempre i loro destini. Per mantenerla e restare insieme, devono affrontare continue avventure…

Guardate il trailer del gioco:

Sword Art Online: il franchise

Sword Art Online nasce come serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, pubblicata da ASCII Media Works sotto l’etichetta Dengeki Bunko dal 10 aprile 2009. Dall’opera sono stati tratti i manga pubblicati da Kadokawa, due serie di light novel spin-off, un film e numerosi videogiochi. L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata dalla J-POP sotto l’etichetta Edizioni BD.

Vi ricordiamo che il manga Sword Art Online: Project Alicization, sempre pubblicato dalla J-POP, sta per concludersi.

Le light novel hanno ispirato tre adattamenti anime, Sword Art Online, Sword Art Online II e Sword Art Online: Alicization, diviso in due parti. La prima, Alicization, è andata in onda tra ottobre 2018 e marzo 2019; la seconda, Alicization – War of Underworld, da luglio a settembre 2020.

Gli anime sono editi da Dynit in home video e disponibili in streaming gratuito su VVVVID e Netflix.

Dalla serie è stato tratto anche un film d’animazione intitolato Sword Art Online – The Movie: Ordinal Scale, distribuito delle sale italiane doppiato in italiano da Dynit insieme a Nexo Digital tra il 13 e 14 giugno 2017.

