Taco Bell: lo spot a tema mecha con Evangelion, Pacific Rim e Gundam

Taco Bell, la catena di fast food facente parte del gruppo Yum! Brands, con sede a Irvine, in California, che propone deliziosi cibi messicani e recentemente messo sul mercato un nuovo prodotto, il Naked Chicken Taco, ha deciso sponsorizzare le sue Nacho Fries con uno spot mecha che richiama elementi di Evangelion, Pacific Rim, Mobile Suit Gundam e Darling in the Franxx.

Taco Bell: l’incredibile spot mecha

Lo spot pubblicitario creato da Taco Bell è incredibile, animato in modo perfetto e racconta le vicende della Fry Force, una squadra di mecha dai colori sgargianti e dei loro piloti, che difendono la Terra da una razza di kaiju (mostri) giunti sul pianeta per rubare le nostre scorte di patatine fritte.

Il video inizia con alcuni bagnanti che cercano di godersi le loro patatine al nacho Taco Bell, interrotti improvvisamente da un mostro che emerge dall’oceano.

La protagonista della pubblicità, Rei, giura vendetta sui kaiju dopo che questi hanno rapito suo fratello, Kosuke, durante una battaglia. Il fratello ora sta lavorando per i kaiju e li aiuta nel loro obiettivo di catturare tutte le spezie messicane e le salse per intingere il formaggio nacho sul pianeta. Di fronte a una decisione impossibile, Rei deve scegliere tra salvare suo fratello o salvare le Nacho Fries.

Qui sotto potete guardare lo spot:

Questo video invece contiene le informazioni sulle Nacho Fries:

Per quanto riguarda le voci dei due protagonisti dello spot pubblicitario sono quella Steve Blum, che interpreta Spike Spiegel nel doppiaggio inglese di Cowboy Bebop, mentre Rei è doppiata dalla YouTuber virtuale Gawr Gura.

Naturalmente il video è piaciuto molto ai netizen, i quali hanno commentato:

“Questa animazione è troppo bella per essere solo una pubblicità di patatine fritte.”

“È davvero frustrante che io non possa guardarla come una serie legittima.”

“Ho già letto il manga. Non voglio spoilerare molto ma nella s2 riporteranno… il chihuahua”.

“Fatene un anime su Netflix, codardi.”

“Vivo in una linea temporale in cui una vtuber ragazza squalo è un easter egg per una comercial della Taco Bell mecha anime per patatine fritte.”

E voi cosa ne pensate?

