Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time su Amazon Prime Video in esclusiva insieme ai 3 precedenti film della saga cinematografica. L’ultimo film del leggendario franchise robotico, sarà infatti disponibile sulla piattaforma streaming in esclusiva mondiale a partire dal 13 agosto.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time su Amazon Prime Video, i dettagli

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time è il quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion. Il film animato, record di incassi e il più visto nei cinema giapponesi nel 2021, è diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, nonché del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno (Shin Godzilla). Per celebrare il finale del franchise, su Amazon Prime Video arriveranno anche i tre film precedenti: Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone., Evangelion:2.22 You CAn (Not) Advance. e Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo.

Il cast del film comprende tutti i doppiatori originali tra cui Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura e viene utilizzata la più recente tecnologia grafica per mostrare le personalità e le relazioni dei suoi personaggi unici mentre combattono per la sopravvivenza. Il film sarà doppiato in 10 lingue tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo e offrirà l’opzione dei sottotitoli in 28 lingue.

Evangelion non è solo uno dei franchise robotici moderni di maggior successo ma un vero e proprio enomeno della cultura pop anime giapponese e mondiale. Nella saga l’Evangelion, un’arma umanoide artificiale e multifunzionale, si scontra con gli Angeli, forme di vita sconosciuta che prendono forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico. Dalla prima messa in onda della serie TV nel 1995, la saga di Evangelion ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop a livello mondiale. La leggendaria saga anime è poi rinata come la nuova serie di film Evangelion: New Theatrical Edition nel 2007 e questo quarto e ultimo film uscito nei cinema in Giappone a marzo scorso ha continuato a battere record, sia tra i film di Hideaki Anno, sia come film più visto nelle sale in Giappone nel 2021.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time su Amazon Prime Video sarà l’ultima versione del film che include scene riviste e attualmente in distribuzione nei cinema in Giappone.

Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Licensing di Amazon Prime Video, ha dichiarato:

I film di Evangelion entusiasmano i fan da anni e sappiamo che c’è una grande attesa in tutto il mondo per il finale. Sono entusiasta che i membri Prime di tutto il mondo abbiano finalmente l’opportunità di guardare il capolavoro anime Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time, così come i tre film precedenti.

Hideaki Anno, creatore, sceneggiatore e chief director, ha aggiunto:

Vorrei ringraziare tutti i fan degli Eva nel mondo per il vostro sostegno costante. Stavamo cercando il modo migliore per offrire il film ai fan nel mondo il prima possibile in una situazione difficile per i cinema durante il COVID-19 e siamo felici di aver trovato Prime Video come partner per metterlo a disposizione in streaming a livello globale. Consigliamo vivamente di guardarlo su un grande schermo TV per la migliore esperienza visiva.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time, la sinossi

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon è il quarto e ultimo capitolo di Rebuild of Evangelion sviluppato da Studio: khara, Inc. con la supervisione e sceneggiatura di Hideaki Anno. La regia è di Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda.

Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivano a Parigi, una città ormai rossa per effetto del Core. L’equipaggio dell’ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un’orda di Nerv Eva, l’Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei (nome provvisorio) vagano per il Giappone.

Rebuild of Evangelion, i film precedenti

Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone

Segnato dal Second Impact, il Quarto Angelo attacca Tokyo III e il destino dell’umanità è lasciato nelle mani dell’Agenzia governativa speciale Nerv. Il giovane Shinji Ikari è costretto a pilotare l’EVA-01. Lui e la pilota dell’EVA-00 Rei Ayanami hanno il compito di combattere, ma l’EVA-01 viene danneggiata dal Sesto Angelo. Misato Katsuragi elabora un piano per concentrare tutta l’elettricità del Giappone nel cannone a positroni dell’EVA-01 per sconfiggere l’Angelo.

Studio: khara, Inc.

Chief director: Hideaki Anno, Regista: Masayuki e Kazuya Tsurumaki, Sceneggiatore: Hideaki Anno

Evangelion:2.22 You CAn (Not) Advance.

Mari Illustrious-Makinami pilota l’Unità provvisoria 05 per sconfiggere il Terzo Angelo. Asuka Langley-Shikinami ed EVA-02 sconfiggono il Settimo Angelo. L’Ottavo Angelo appare e attacca il quartier generale di Nerv. L’EVA-03 viene rilevato dal Nono Angelo durante i test e Shinji si schiera per fermarlo, ma scopre che Asuka è a bordo. Gendo passa i controlli di EVA-01 al Dummy System e inizia a combattere EVA-03.

Studio: khara, Inc.

Chief director: Hideaki Anno, Regista: Masayuki e Kazuya Tsurumaki, Sceneggiatore: Hideaki Anno

Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo.

Shinji si sveglia dopo 14 anni a bordo della corazzata AAA Wunder appartenente a un’organizzazione anti-Nerv fondata da ex membri della Nerv. Shinji sente la voce di Rei proveniente da EVA Mark.09, mandato per salvarla, quindi lascia Wunder e si dirige presso il Nerv. Kaworu Nagisa mostra a Shinji la Terra trasformata. Viene a sapere che salvare Rei ha innescato il Near Third Impact che ha causato danni catastrofici alla Terra.

Studio: khara, Inc.

Chief director: Hideaki Anno, Regista: Masayuki, Mahiro Maeda e Kazuya Tsurumaki, Scenereggiatore: Hideaki Anno

