Taika Waititi dirigerà il film dedicato a Flash Gordon?

Taika Waititi, il noto regista di Thor: Ragnarok uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, potrebbe prendere parte ad un nuovo progetto.

Taika Waititi, il noto regista di Thor: Ragnarok uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, potrebbe prendere parte ad un nuovo progetto. A quanto pare, Waititi sarà coinvolto nell’adattamento del film d’animazione dedicato a Flash Gordon. Ovviamente ancora niente è ufficiale, ma Disney e Fox vorrebbero ingaggiare il regista per scrivere e dirigere la nuova opera cinematografica.

Il personaggio di Flash Gordon è apparso per la prima volta nel 1934 come protagonista di un fumetto realizzato da Alex Raymond. Il personaggio in questione ha dato vita anche a un programma radiofonico, a tre serial cinematografici e a due lungometraggi. Il compito del protagonista del fumetto scritto da Raymond, era quello di evitare ad ogni costo l’impatto tra la Terra e un misterioso pianeta, capeggiato dal cattivo Ming, che viene chiamato Mongo.

Ricordiamo che, per il momento, il regista Taika Waititi è impegnato con il lungometraggio animato di Jojo Rabbit, ispirato al romanzo di Christine Leunens. Il film in questione è ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e racconta le vicende di un ragazzino che, costretto a letto a causa di un piccolo incidente, comincia ad immaginare la figura di Hitler. Nel frattempo, scopre che sua madre nasconde in soffitta una bambina ebrea. Il resto è tutto da scoprire.

Dunque, cosa ne pensate delle trattative da parte della Disney e dalla Fox che potrebbero coinvolgere il regista di Thor: Ragnarok nel nuovo progetto cinematografico? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.