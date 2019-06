Tamashii Nations presenta: Naruto, Jiraya e Tsunade Figuarts Zero “Kizuna Relation”

Continuano le uscite di Tamashii Nations dedicate a Naruto con un tuffo nel passato portando sul mercato Naruto, Jiraya e Tsunade.

Nel villaggio della Foglia, all’interno del paese del Fuoco vi è un piccolo Ninja con il sogno di dientare Hokage (capovillaggio). Stiamo parlando di Naruto, fenomeno mondiale nato dalla matita di Masashi Kishimoto che ne ha disegnato e scritto le vicende dal 1999 al 2014 sulla rivista Shonen Jump (poi raccolta in volumi) e che vanta – al pari del “cugino” più grande Dragonball – numerose trasposizioni tra serie animata e videogiochi. Non mancano ovviamente le action figure ed oggi vi parliamo delle nuovissime statiche di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero Kizuna Relation con ben tre protagonisti assoluti della serie: Naruto (il giovane scapestrato protagonista della serie), il suo maestro e mentore Jiraya (l’eremita dei Rospi) e per finire la bella e prosperosa Tsunade (che ricoprirà il ruolo di Hokage del villaggio per gran parte della serie).

La serie Figuarts Zero di Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – è una serie di statue in scala 1/12 ultra-dettagliate in PVC che nelle sue ultime trasposizioni ha avuto modo di creare dei piccoli capolavori. La linea Kizuna Relation è caratterizzata dal fatto di proporre determinati personaggi, a gruppi di due o tre, con la possibilità grazie alla base sagomata di poter unire in un unico diorama le varie statue proposte con un risultato davvero eccezionale.

I due Maestri e il piccolo ninja vedranno la luce con una posa da combattimento: Tsunade (alta 22,5 cm) accompagnata da Katsuyu, Jiraiya (alto 20,5 cm) da Gamabunta e Naruto (alto 17,5 cm) durante l’esecuzione del Rasengan. Gli effetti in questa serie sono davvero. Quello che andrà a caratterizzare maggiormente queste tre uscite sarà decisamente l’utilizzo degli effetti che andranno ad arricchire di dettagli le statue. Il prezzo di questi prodotti è davvero alla portata di tutti nonostante siano qualitativamente di altissimo livello. Naruto sarà disponibile da Dicembre al costo di 72,00€ , Jiraya e Tsunade saranno disponibili rispettivamente da Gennaio e Febbraio 2020 al costo di 93,00€ cad.