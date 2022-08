House of the Dragon, la serie spin-off de Il Trono di Spade, sta per arrivare nelle nostre case con tante sorprese da mostrare. Sappiamo bene che ci saranno molte novità, alcune delle quali sono ancora adesso un mistero. Tra queste, il difficile rapporto fra il re Viserys Targaryen (Paddy Considine) e suo fratello, il problematico principe Daemon Targaryen (Matt Smith), in House of the Dragon, di cui ci parlerà nel dettaglio lo stesso Considine.

Targaryen in House of the Dragon

Attenzione: la news contiene piccoli SPOILER sul primo episodio di House of the Dragon

I fratelli Targaryen in House of the Dragon

Prima di addentrarci nei particolari, ricordiamo che House of the Dragon racconta le avventure della Casa Targaryen 200 anni prima delle vicende narrate ne Il Trono di Spade, quando la guerra civile per la successione al trono della famiglia è ormai alle porte. La serie è co-creata da Ryan J. Condal e dall’autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin.

Ora, Paddy Considine ha spiegato a screenrant.com il complicato rapporto tra i due fratelli Targaryen, una delle “relazioni più accese di House of the Dragon”. Stiamo parlando di quella fra il re Viserys e il principe Daemon, che l’attore ha definito “completamente opposti“.

I due sono completamente opposti. Penso che Daemon abbia quel gene distruttivo che caratterizza i Targaryen. Penso che Daemon brami l’approvazione più di quanto cerchi di essere re. Nel primo episodio della serie si intuisce che Daemon dovrebbe essere nominato erede, e Viserys dice: ‘Daemon non è interessato a essere la corona’. Quello che Viserys vuole dire è: “Non poteva sedersi intorno a un tavolo con voi tutti i giorni. Non poteva sedersi qui e sopportare le vostre sciocchezze giorno dopo giorno. Lo farebbe impazzire. Finirebbe per uccidere uno di voi… e accadrebbe qualcosa di disastroso. Non poteva stare seduto in quella stanza.

Paddy Considine ha aggiunto che la brama di potere e il desiderio di essere sul trono sono due cose distinte:

Non è quello che vuole Daemon, davvero. Non credo che lo voglia. Penso che una parte di lui voglia l’approvazione. Penso che gli piacerebbe che suo fratello fosse al suo fianco, ma per Viserys sarebbe un ostacolo troppo grande a cui stare dietro. Quest’ultimo direbbe: ‘Finché Daemon è occupato e felice, non mi interessa quanti bordelli visiti o cosa stia facendo. Finché fa le sue cose, non mi interessa. Viserys cerca costantemente scuse per Daemon e lo difende. E gli dice: ‘Sono il tuo unico alleato. Non ti presenti al consiglio. C’è un posto ma non ti fai mai vedere. Sono il tuo unico alleato in quella stanza. E mi hai tradito con queste parole.’ Viserys è profondamente ferito da Daemon. È una relazione molto difficile.

In sostanza, Daemon desidera il potere del monarca, ma non vuole il trono, mentre Viserys è "profondamente ferito da Daemon" ma vuole che sia felice. Questi conflitti interiori, a loro volta, portano a un conflitto esterno fra i due, creando la "relazione molto difficile" di cui sopra.