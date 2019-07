Tartarughe Ninja e Power Rangers insieme in un crossover a fumetti!

BOOM Studios, IDW, Hasbro e Nickelodeon insieme per un crossover a fumetti tra le Tartarughe Ninja e i Power Rangers, ai disegni l'italiano Simone Di Meo.

In un’epoca florida e rigogliosa per la cultura pop, le Tartarughe Ninja hanno incontrato chiunque: dai Ghostbusters a Sonic, da Garfield a Batman. Ora le testuggini possono cancellare un altro nome iconico degli anni “90 dalla loro lista, i Power Rangers.

Questa la trama dell’ambizioso crossover: “I Power Rangers partono alla volta di New York nel disperato tentativo di trovare il Green Ranger Tommy Oliver, ma con loro grande sgomento scoprono che il ragazzo si è unito ai Ninja del Clan del Piede del perfido Shredder! Come se non bastasse, i ragazzi non hanno neanche il tempo di metabolizzare questo tradimento che finiscono nel mirino di un attacco improbabile delle Tartarughe Ninja: nemici o alleati? Riuscirà la congiunzione di questi grandi eroi a trovare il modo di sconfiggere i villain e salvare la Terra?”

Il progetto è l’ultimo di una lunga serie volto a celebrare l’imminente anniversario dei 35 anni delle Tartarughe Ninja, che solo poche settimane fa avevano incontrato il Cavaliere Oscuro in un film dedicato. Questa volta però si tratterà di una miniserie a fumetti in cinque albi nata dalla collaborazione di BOOM Studios, IDW, Hasbro e Nickelodeon, detentori dei marchi dei due franchise.

“Penso di poter affermare con una certa sicurezza di aver trascorso molti anni della mia vita a tenere segreto questo progetto, fino al momento in cui è stato finalmente annunciato. Questi due franchise così iconici sono stati i miei ‘genitori’ televisivi, contribuendo all’insegnamento di alcune delle più preziosi lezioni di vita, mezz’ora alla volta” commenta l’annuncio Ryan Parrot, sceneggiatore della serie, “Se ci prestate attenzione, Tartarughe Ninja e Power Rangers hanno molto in comune: entrambi i gruppi sono formati da adolescenti con colori distintivi volti a rappresentarli, e sempre entrambi si misurano con avversari mostruosi, insieme sono perfetti! Concludo ringraziando Hasbro e Nickelodeon per avermi permesso di divertirmi con questi giocattoloni, è un immenso onore fare parte di una squadra simile. Sono il bambino più fortunato del mondo, e bramo dal desiderio di mostrarvi come sarà questa storia una volta che si sarà conclusa!”

Molto più sintetico ma altrettanto entusiasta, il talentuoso artista italiano che presterà mano ai disegni, Simone Di Meo: “Prendere parte a questo straordinario progetto per me è un onore. Sono entusiasta di farne parte, è da quando ero un bambino che sognavo questo team-up. Disegnare Tartarughe Ninja e Power Rangers insieme è un sogno che si realizza!”

Un crossover tra i due gruppi di eroi ci fu già nel lontano 1996, quando i Power Rangers in Space incontrarono le Tartarughe Ninja della serie TV live action, Tartarughe Ninja: L’Avventura Continua. In Italia, i fumetti di entrambi le serie sono pubblicati da Panini Comics.