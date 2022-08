Le Tartarughe Ninja sono ormai diventate uno dei punti focali della pop culture globale e tra numerose serie animate, fumetti, videogame e molto altro, non sembrano stancare il pubblico. Gli occhi sono adesso tutti puntati sul reboot diretto da Jeff Rowe e prodotto da Seth Rogen, che servirà per dare nuova linfa vitale al franchise. Anche Kevin Eastman, co-creatore delle mitiche tartarughe, si è detto entusiasta dell’imminente progetto.

Kevin Eastman è entusiasta del reboot delle Tartarughe Ninja

Intervistato al San Diego Comic-Con, il noto fumettista ha rivelato di non essere stato consultato per il reboot, ma di essere ugualmente curioso ed entusiasta della visione di Rogen: “Non ho avuto modo di parlare con lui e non voglio che si senta in qualche modo intimidito dalla mia visione. Il progetto è suo e proprio per questo penso sarà davvero eccitante per i fan quando avranno modo di vedere il film completo. Ho lavorato alla serie del 2012 e brevemente a Rise, ma sono contento del fatto che ci sia un universo sempre più espanso”.

Kevin Eastman non è il solo a nutrire fiducia nel progetto. Anche Brian Robbins, nuovo presidente di Nickelodeon, aveva spiegato che la scelta di coinvolgere nel progetto Seth Rogen e Evan Goldberg era stata decisiva perchè, a sua detta, sarebbero riusciti a catturare lo spirito delle tartarughe originali, creando un prodotto appetibile per bambini, adulti, Gen-Z e Millennial. Il reboot animato delle Tartarughe Ninja arriverà al cinema il 4 agosto 2023. La distribuzione a livello globale sarà curata da Paramount.

Dopo un inizio a fumetti nel 1984, le mitiche tartarughe sono state protagoniste di numerose serie animate, un franchise live action negli anni ’90 e due film prodotti da Michael Bay che hanno visto nel cast Megan Fox, Will Arnett e Stephen Amell. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, uscito nel 2016 e che ha incassato oltre 245 milioni di dollari al box-office mondiale.