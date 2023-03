Dopo il recente lancio del trailer dedicato al nuovo lungometraggio animato delle Tartarughe Ninja, Playmates ha presentato la sua linea di action figure ispirate al film e complete dell’iconico furgone.

Le action figure Playmates delle Tartarughe Ninja

Le nuove action figure targate Playmates sono direttamente ispirate al film animato dal titolo Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dalle immagini ufficiali, rese pubbliche dall’azienda tramite il loro profilo Instagram, è possibile ammirare la grande similitudine con i personaggi protagonisti visti nel trailer del film.

Il design scelto ricorda moltissimo le Tartarughe Ninja della serie animata degli ’90, ovviamente manipolato e rimodernato secondo nuovi canoni estetici. Le action figure sono dotate di snodi alle articolazioni e sono pensate, anche in termini di plastiche utilizzate, per essere estremamente giocabili e resistenti. Ogni personaggio viene inoltre fornito con a corredo numerosi accessori, come ad esempio l’iconico bastone in legno per Donatello o le spade di Leonardo.

Il furgone delle TMNT

Ma le sorprese da parte di Playmates non finiscono qui! Infatti, oltre ai quattro personaggi, l’azienda ha presentato anche quello che è probabilmente il veicolo più iconico del franchise, il furgone delle Tartarughe Ninja.

Esso vanta i colori classici che da sempre conosciamo, il giallo e il verde, e gode di una serie di funzionalità pensate per far divertire i grandi e piccini. Tra queste troviamo infatti un simpatico spara pizze estraibile. Inoltre, il furgone è in scala con i personaggi, quindi è in grado di ospitare al suo interno il mitico quartetto.

I prezzi

Le nuove figure delle Tartarughe Ninja di Playmates hanno un prezzo di circa 9,99 euro ciascuna mentre il furgone viene venduto al prezzo di 39,99 euro.

Vi ricordiamo inoltre che il nuovo lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche italiane nel mese di agosto 2023 e che, nel frattempo, su Amazon potete trovare disponibili i precedenti film live-action dedicati al franchise.