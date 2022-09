Netflix ha rilasciato il teaser di Alice in Borderland 2 nel corso dell’evento globale Tudum. La seconda stagione è stata annunciata ufficialmente lo scorso giugno durante la Geeked Week, con un tweet che riportava le seguenti parole: “La prossima fase del gioco è iniziata. La stagione 2 della serie arriverà presto su Netflix“. Ora abbiamo anche il primo teaser che mostra l’inizio di un gioco rischioso senza possibilità di tornare indietro e ricominciare la partita.

Alice in Borderland 2

Il teaser di Alice in Bordeland 2 è online

Parlandone in generale, la serie è incentrata su un gruppo di ragazzi che devono partecipare ad alcuni giochi a Tokyo, un luogo disabitato dove i superstiti si sono trovati costretti a competere in sfide pericolose per la propria sopravvivenza. La storia è basata sul graphic novel di Haro Aso, Imawa no Kuni no Alice, pubblicato da Shogakukan Inc. Netflix aveva già parlato di una seconda stagione alla fine del 2020, due settimane dopo l’uscita della prima. Ciò è stato possibile grazie ai suoi numeri sul servizio di streaming: parliamo di 18 milioni utenti in tutto il mondo nei primi 28 giorni dalla sua uscita.

Le riprese di Alice in Borderland 2, che vede protagonisti Arisu e Usagi intenti a scoprire l’identità degli ideatori del gioco e a fermarli, sono iniziate nel dicembre del 2021 e si sono svolte in diverse località: Area di Kanto, Toyama, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Osaka e Wakayama. La serie giapponese arriverà a dicembre 2022 su Netflix.

Prima di concludere, vi riportiamo la descrizione ufficiale della seconda stagione:

La Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio a una Shibuya devastata e coperta di vegetazione nella seconda stagione, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per tornare nel proprio mondo. Non perderti nemmeno un secondo di questo gioco di sopravvivenza ricco di azione e colpi di scena!

Qui sotto potete vedere il teaser di Alice in Borderland 2:

