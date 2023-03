Durante l’evento virtuale X-Men: 60 Uncanny Years Live di Marvel Unlimited, Marvel ha condiviso alcuni importanti e interessanti dettagli sulla versione 2023 di Hellfire Gala, anticipando che avrà delle dirette ripercussioni su Fall of X, la prossima era dei fumetti degli X-Men. Nel nuovo fumetto one shot di X-Men: Hellfire Gala (se interessati a recuperare gli altri li trovate su Amazon) verrà rivelata la nuovissima formazione del gruppo, segnando l’inizio ufficiale di Fall of X.

The 2023 version of the Hellfire Gala will have major repercussions for the X-Men and Fall of Xhttps://t.co/chkuEB7GoP pic.twitter.com/6v2lW5XiZ8 — ComicBook.com (@ComicBook) March 17, 2023

Il terzo Hellfire Gala stravolgerà il mondo degli X-Men

In base a quello che sappiamo fino ad ora X-Men: Hellfire Gala numero #1 vanterà un impressionante elenco di artisti, tra cui: Kris Anka, Joshua Cassara, Russell Dauterman, Adam Kubert, Pepe Larraz, R.B. Silva e Luciano Vecchio. La copertina, invece, è stata curata dall’artista Phil Noto, e presenta alcuni fra i personaggi e villain principali della storia.

Oltre a presentare questo nuovo progetto, per adesso Marvel ha voluto anticipare qualche dettaglio proveniente direttamente dalla storia e stuzzicare i fan promettendo che gli X-Men:

Rimarranno sconvolti dopo una serie di scioccanti rivelazioni , incredibili tradimenti, orribili tragedie, morti impossibili… e altro ancora.

Parole del genere non fanno sperare per il meglio, anticipando una serie di sfide, o almeno così sembrano, che plasmeranno i vari protagonisti nel profondo.

Durante il Marvel Unlimited’s X-Men: 60 Uncanny Years Live Virtual Event, inoltre, Marvel Comics ha annunciato che D23: The Official Disney Fan Club ospiterà il primo Hellfire Gala nella vita reale mai realizzato, quando la convention annuale tornerà a San Diego il 22 luglio. I dettagli sull’organizzazione (tramite ComickBook) anticipano che si tratterà di un gigantesco evento ispirato alle storie a fumetti in questione, in cui tutti gli appassionati sono invitati a presentarsi con cosplay a tema e all’altezza di quello che verrà costruito per loro sul posto. L’evento verrà realizzato in occasione dell’uscita dell’Hellfire Gala di quest’anno e del 60° anniversario degli X-Men.

In chiusura vi ricordiamo che X-Men: Hellfire Gala 2023 #1 sarà in vendita a partire dal 26 luglio.