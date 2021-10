The Batman, la nuova Batmobile RC da 500 Dollari di Mattel

Finalmente iniziamo a vedere muoversi il merchandise legato a The Batman, il progetto legato al Batman interpretato da Robert Pattinson che finalmente si è mostrato con il secondo trailer in occasione del DC Fandome. Cosa ha messo sul tavolo Mattel? Dopo che, già in passato aveva prodotto la Batmobile di Justice League, ora il colosso americano ci propone la nuova Batmobile, quella sorta di Muscle Car, in versione radiocomandata con tanto di Batman che guida e tutta una serie di funzioni speciali.

Hot Weels RC Batmobile

L’auto è un modellino in scala 1:10 della linea Hot Weels che viene proposto al pubblico con il suo telecomando, rigorosamente nero. La replica ha una trazione posteriore ed è realmente dotata di sospensioni. Le chicche non finiscono qui perché per farla sembrare più realistica la macchina è dotata di un sistema in grado di generare vapore insieme a varie funzioni led. Gli interni dell’auto sono ricchi di particolari e dettagli e la figure di Batman all’interno del veicolo può anche essere rimossa. Però detto sinceramente, noi lo lasceremmo al posto di guida visto che le articolazioni della figure faranno in modo che una volta fissate le mani al volante e al cambio seguiranno i comandi e questo sembri guidare per davvero, ma che figata è?

Come avrete notato dalle foto ufficiali che vi abbiamo riportato qui sopra la macchina è dotata di una base che richiama una parte della Bat-Caverna con tutta una serie di strumentazioni, computer, lampade e Bat-Segnali, ovviamente funzionanti. Purtroppo devo darvi anche una brutta notizia, questa meraviglia per collezionisti è in vendita da pochissime ore solo sul sito MattelCreations.com ad un costo di 500 Dollari e disponibilità da Giugno 2022. Probabilmente per recuperarlo nel nostro paese occorrerà rivolgersi a negozi specializzati o al sito di aste consci del fatto di poterlo pagare anche con sovrapprezzo.

In attesa di mostrarvi altri prodotti che le aziende stanno sfornando di giorno in giorno su questo nuovo Batman perché non scoprire anche I migliori Gadget legati al Batman del 1989?