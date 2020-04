Se Batman è sempre stato il vostro super eroe preferito e reputate che la pellicola di Tim Burton sia una delle migliori trasposizioni del crociato incappucciato questo articolo cari amici fa proprio per voi. Abbiamo selezionato i migliori gadget a tema Batman 1989, dove dietro il mantello indossato da Bruce Wayne si celava il mitico Michael Keaton.

Batman 1989: I migliori Gadget

Prodotti Selezionati:

Batwing (Batman 1989) Lampada da Tavolo

Se volete dare quel tocco “nerd” alla vostra noiosa scrivania ecco una bella e simpatica lampada a forma di Batwing. Il Batwing è ovviamente quello del film datato 1989 che vediamo nella scena finale quando per evitare che il Joker diffonda il suo gas su Gotham City con l’ausilio del suo mezzo volante Batman taglia tutti i fili dei palloni contenenti il gas passando in maniera scenografica davanti alla luna formando così il suo iconico logo. In questo momento è scontata a soli 25 euro, da prendere “al volo”!

Batman 1989 MDS by Mezco Toyz

Mezco Toys ha da qualche mese lanciato sul mercato una piccola action figure, Batman Deluxe Edition per la linea Mezco Designer Series. Si tratta di una caricatura del Batman creato da Tim Burton che grazie ai vari punti di snodo potrà assumere varie pose. Il mantello ha un filo di ferro che potete modellare a vostro piacere, possiede vari accessori tra cui mani intercambiabili, armi e…sorpresa…dietro la testa ha una rotellina che permette di far ruotare gli occhi.

Batman 89: nuova Figure Mezco Toyz Mezco Toys ha da poco annunciato l’apertura dei preordini per una nuova figure dedicata al mitico crociato incappucciato con Batman Deluxe Edition per la linea Mezco Designer Series.Articolo completo su Tom's https://toms.it/3lEtd Publiée par Tom's Hardware Italia sur Mardi 24 mars 2020

LEGO 76139 “1989 Batmobile”

Un set che non avrebbe nemmeno di presentazioni ma nel caso vi fosse sfuggito, grazie alla partnership tra Lego e Warner Bros è nato questo set per collezionisti veramente da urlo. 3300 pezzi per una lunghezza di quasi 60 cm che vi permetteranno di creare la mitica (e nerissima) Batmobile. Certo il costo può sembrarvi alto ma parliamo di una edizione limitata e di grande dimensioni. All’interno saranno presenti le minifigures di Batman, Joker e Vicky Vale.

Batman 1989 Funko Pop

Restiamo nel campo dei collezionabili con una bellissima statica dedicata a Batman. Questa Funko Pop oltre ad essere curatissima nei dettagli ha un costo accessibile e per tutte le tasche ideale anche come regalo. Fa parte di una serie di figures dedicate a Batman che celebrano i suoi 80 anni.

Snapback New Era Batman 1989

Un bellissimo cappello nero con il classico logo del pipistrello su sfondo giallo. ne esistono anche di altre colorazioni ma il fascino del logo classico vince sempre. Un simbolo intramontabile che fa parte della cultura pop prodotto da New Era, sinonimo di garanzia.