Matt Reeves, regista e sceneggiatore di The Batman, ha dichiarato di voler espandere l’universo che ruota attorno al suo film con Robert Pattinson. Non soltanto gli piacerebbe mostrare un sequel, ma ha in programma addirittura una serie di film dedicata ai villain del Cavaliere Oscuro.

Matt Reeves al lavoro su una serie di film coi villain di The Batman

Come riportato da The Hollywood Reporter, Reeves non sta solo lavorando a un sequel di The Batman, ma sta anche sviluppando una serie di film incentrata sui villain dell’investigatore mascherato di Gotham.

Al momento tra i nomi papabili, ci sono antagonisti noti e altri meno, tra cui Spaventapasseri, Faccia d’Argilla e persino il Professor Pyg, tra gli altri. Questi progetti sono in fase di sviluppo: è ancora troppo presto per sapere ulteriori dettagli, ma è trapelato che Reeves sta tenendo incontri con scrittori e registi per portare avanti la sua intenzione di espandere l’universo di The Batman.

Ad agosto è stato annunciato il sequel di The Batman con Robert Pattinson. Al momento è ancora in fase di sviluppo e ci sono poche indicazioni a riguardo, sappiamo che potrebbero occorrere diversi anni prima che il film della Warner Bros. e della DC raggiunga le sale. Inizialmente sembrava che potesse uscire prima il sequel: la Warner Bros. aveva annunciato ufficialmente infatti un sequel di The Batman ad aprile, sempre con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro e Matt Reeves alla sceneggiatura. Tuttavia, dopo quest’informazione la Warner Bros. ha frenato l’industria dell’intrattenimento, prendendo la decisione di accantonare bruscamente alcuni progetti, tra cui Scoob! Holiday Haunt e il suo prossimo film DC, Batgirl, che sarebbe stato presentato in anteprima esclusivamente su HBO Max.

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha motivato questa scelta di annullare Batgirl come una strategia per “proteggere il marchio DC”. Niente panico, però, oltre a Batgirl e al sequel di The Batman, ci sono due serie HBO Max in programma, tra cui la serie su Il Pinguino, incentrata su Oswald “Oz” Cobblepot di Colin Farrell che è ancora, anche questa, in fase di sviluppo. Mentre Reeves sarà il produttore della serie insieme a Dylan Clark, Lauren LeFranc farà da sceneggiatrice e showrunner di Il Pinguino: la serie.