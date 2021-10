The Batman, nuovo trailer in arrivo

The Batman, il nuovo film in lavorazione a proposito del Cavaliere Oscuro, potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa questo prossimo fine settimana, nel corso del DC FanDome.

Chi si collegherà alla convention virtuale questo prossimo weekend, potrebbe infatti assistere, come minimo, al nuovo teaser trailer del film con Robert Pattinson, le cui riprese sono terminate la scorsa primavera, e che quindi potrebbe farci sperare in un reveal decisamente più corposo di un “semplice” trailer.

L’account Twitter ufficiale di The Batman, nel frattempo, ha confermato la presenza di un nuovo trailer, condividendo anche un brevissimo teaser che ci mostra un’inquadratura del Bat Segnale (che potete trovare anche a questo link) e Pattinson, nei panni dell’Uomo Pipistrello, che dice “non è soltanto un semplice segnale… E’ un’avvertimento”. Una frase che, senza ombra di dubbio, non è difficile attribuire a Waine/Batman.

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4 — The Batman (@TheBatman) October 14, 2021

Pattinson, d’altra parte, aveva già promesso alcune “sorprese“ per i vari fans che si sarebbero collegati al Dc FanDome, che includerà anche svariati altri progetti DC, quali Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom e The Flash, tutte storie che, in una maniera o nell’altra, includono anche la figura di Batman. Quanto tempo dovremo aspettare dunque, per vedere una sorta di Batman: Into the Bat-verse? Gli elementi per supporre crossover del genere ci sono decisamente tutti.

The Batman sarà distribuito nei cinema a partire dal prossimo 4 marzo 2022. Diretto da Matt Reeves, il film vede nel cast anche Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Andy Serkis, John Turturro e Colin Farrell nei panni del Pinguino oltre che, ovviamente, l’ex vampiro Edward di Twilight, Robert Pattinson, nei panni del tormentato Bruce Waine/Batman.