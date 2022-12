Dopo il grande successo da parte di critica e pubblico, The Batman ha ottenuto alcune menzioni nella lista dei prossimi premi Oscar. Tuttavia, i fan sono delusi dal fatto che la colonna sonora del film, composta da Michael Giacchino, non sia stata inserita. Scopriamo insieme maggiori dettagli su quelle che sono le candidature di questa produzione DC con protagonista Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

The Batman agli Oscar

Come consuetudine, secondo quanto riportato, l’Academy of Motion Picture Arts and Science ha pubblicato le liste dei candidati per dieci categorie dedicate alle nomination per il 95esimo Oscar.

Seppur le nomination finali saranno annunciate soltanto il 24 gennaio 2023, allo stato attuale i fan di The Batman si sono detti molto delusi dal fatto che la colonna sono del lungometraggio non abbia avuto una nomination ad essa dedicata. Il film è infatti stato nominato per la categoria relativa al miglior trucco e acconciatura, e anche per quella dedicata al suono e agli effetti visivi. Il motivo di tale scelta non è tuttavia molto chiaro, visto che la colonna sonora del film, oltre ovviamente alla ricercata regia di Matt Reeves e la cinematografia di Greig Fraser, è stata uno dei punti di forza del film. Il suo tema cupo, dai i toni scuri e riverberanti, erano così caratteristici da cucirsi letteralmente addosso al personaggio protagonista del film.

Leggi la recensione del lungometraggio di The Batman con Robert Pattinson

Le musiche di Michael Giacchino

Se questa scelta è stata quindi deludente per i fan, la stessa cosa potrebbe in parte non esserla anche per il premio Oscar Michael Giacchino. Crediamo infatti che l’artista possa ugualmente ritenersi soddisfatto del suo anno che lo ha visto impegnato anche nella composizione delle musiche per il lungometraggio di Jurassic World: Dominion, quello animato di Lightyear, quello di Thor: Love and Thunder e infine anche quello di Werewolf By Night

Le colonne sonore da Oscar secondo l’Academy

Ma quali sono le colonne sonore che sono rientrate nelle liste delle nomination? Le colonne sonore originali che sono entrate ufficialmente nella rosa dei candidati includono All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, Babylon, The Banshees of Inisherin e Black Panther: Wakanda Forever. La lunga lista di protagonisti continua poi Devotion, Don’t Worry Darling, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Glass Onion, Guillermo del Toro’s Pinocchio, Nope, She Said, The Woman King, e infine Women Talking.

E poi voi, The Batman meritava la nomination agli Oscar nella categoria dedicata alle colonne sonore? Ora non ci resta che aspettare il 24 gennaio 2023 per scoprire se il lungometraggio riceverà o meno ulteriori nomine, come ad esempio quella che potrebbe essere la più papabile, ovvero quella dedicata alla fotografia. Vi ricordiamo, nel caso non abbiate anche visto le ultime fatiche di Batman, che il film è disponibile in più versioni Home Video su Amazon, come ad esempio la versione in 4K Ultra HD steelbook oppure la versione da collezione denominata Comic Edition. Quest’ultima, oltre ad essere numerata, contiene al suo interno anche un fumetto cartonato edito da Panini Comics e un poster unico nel suo genere.