The Batman: svelato il ruolo affidato a Peter Sarsgaard

Il nuovo cinecomic di The Batman, diretto da Matt Reeves, continua ad essere al centro dell’attenzione. Dunque, dopo che lo stesso regista ha ufficializzato l’inizio delle riprese condividendo su Twitter una foto scattata sul set, arrivano nuove informazioni in merito al ruolo affidato a Peter Sarsgaard. Infatti, sino ad ora, si sapeva che l’attore avrebbe fatto parte del cast ma ancora non era stato svelato quale personaggio avrebbe interpretato nel film. Dunque, finalmente siamo venuti a conoscenza del fatto che nell’attesissimo cinecomic Peter Sarsgaard vestirà i panni di Gil Colson, nonché procuratore distrettuale della città di Gotham. Ebbene, come tutti sapranno si tratta di una figura mai vista prima nel mondo della DC Comics Universe, quindi avremo a che fare con un personaggio del tutto nuovo.

Così facendo la Warner Bros. conferma il fatto che le precedenti ipotesi dei fan erano errate. Infatti per molto tempo si è ipotizzato che l’attore potesse interpretare Harvey Dent, ma il comunicato ufficiale da parte della Warner afferma tutt’altro. Inoltre è stato svelato anche il ruolo di un altro personaggio tenuto sin ora nascosto. Si tratta dell’attrice Jayme Lawson la quale, a quanto pare, vestirà i panni della candidata sindaco Bella Reál. Dunque, considerato il fatto che ormai le riprese del cinecomic diretto da Matt Reeves sono iniziate, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni. Ricordiamo in fine che del cast fanno parte, oltre al protagonista Robert Pattinson, anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell.

Cosa ne pensate di questi nuovi ruoli appena svelti da Warner Bros. inerenti al nuovo film di The Batman? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.