Dopo il clamoroso successo ottenuto dalla prima stagione, The Bear tornerà sul piccolo schermo con nuovi episodi che promettono ancora più drama e tensione. Sebbene non sia stata svelata una precisa data di uscita, FX Networks ha rivelato che la seconda stagione dello show creato da Christopher Storer arriverà prima del previsto, ovvero nel corso dell’estate.

The bear

The Bear 2 arriverà in estate

La nuova stagione sarà composta da 10 episodi (2 in più rispetto alla precedente) e arriverà sempre su Hulu (in Italia su Disney+). The Bear segue le vicende di Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef di formazione classica che si trasferisce a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia dopo il suicidio del fratello. Ricca di tensione, colpi di scena e una regia attenta al dettaglio, la serie ha conquistato critica e pubblico, portando Jeremy a vincere il Golden Globe come miglior attore. I nuovi episodi si concentreranno sull’apertura di un nuovo ristorante, ma il rapporto tra Carmy e Sydney si limiterà a una grande amicizia, come dichiarato dai produttori dello show.

La seconda stagione avrà un tono più leggero rispetto alla prima, ma combinerà ugualmente momenti comici a episodi drammatici, oltre a presentare nuove guest star. Come scritto nella nostra recensione, The Bear sviluppa il suo intero potenziale partendo da un evento e da un contesto preciso per spaziare a dismisura in quello che tratta, approfondendo e delineando un insieme di personaggi difficile da comprendere al principio, ma comunque estremamente affascinanti nel loro insieme. Nel cast troviamo anche Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott,Joel McHale, Amy Morton, Molly Ringwald, e Oliver Platt.