The Boys: Garth Ennis al lavoro sul fumetto prequel

La serie TV The Boys, tratta dai fumetti di Garth Ennis, è stata presentata in anteprima su Amazon Prime Video l’anno scorso e tornerà proprio sul servizio di streaming entro la fine di quest anno. Il suo creatore ha da poco annunciato il suo ritorno, anche in forma cartacea, con una nuova serie.

La nuova serie a fumetti si intitolerà The Boys: Dear Becky e sarà disponibile a partire da Aprile. Il fumetto, che sarà pubblicato da Dynamite Entertainment, avrà luogo 12 anni dopo la conclusione della serie di fumetti originale, e approfondirà il passato dei personaggi. In primo piano, Becky Butcher, moglie di Billy Butcher, al centro del conflitto con l’eroe Homelander.

“C’è stato un personaggio a cui non ho mai dato la scossa giusta: Becky Butcher“, ha dichiarato Garth Ennis in un’intervista telefonica col New York Times. “La moglie di Butcher era una persona che mi piaceva scrivere. Era solo in due numeri dei fumetti, ma proiettava un’ombra molto lunga. Il suo destino si lega a tutte le azioni di Butcher “.

The Boys: Dear Becky sarà disegnato da Russ Braun. La storia sarà scritta da Ennis e avrà copertine di Robertson.

La maggior parte del cast originale di The Boys tornerà per la seconda stagione, tra cui Karl Urban come Billy Butcher, Jack Quaid come Hugh “Hughie” Campbell, Anthony Starr come Homelander, Erin Moriarty come Starlight e Chase Crawford come Deep.

Il primo nuovo membro del cast ufficiale che si unisce alla serie per la sua seconda stagione è Aya Cash, nota soprattutto per il suo lavoro nella commedia FX “You’re The Worst”. L’attrice interpreterà una versione femminile di Stormfront, un potente sovrumano che sembra essere anche un neonazista. Secondo Deadline, Goran Visnjic interpreterà Alistair Adana, il “leader carismatico e oscuro di una chiesa misteriosa”, mentre Claudia Doumit è stata scelta come Victoria Neuman, “una giovane e meravigliosa donna congressuale”.