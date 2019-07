The Conjuring: la casa è ancora infestata?

La casa che ha ispirato la realizzazione de L'evocazione - The Conjuring, uno dei film horror più inquietante di sempre, ha dei nuovi proprietari.

La casa che ha ispirato la realizzazione di uno dei film horror più inquietanti di sempre, ha dei nuovi proprietari. Sono stati Cory e Jennifer Heinzen ad acquistare la casa e a quanto pare potrebbe essere ancora infestata. Il film L’evocazione -The Conjuring di James Wan è uscito nel 2013 e, successivamente, sono stati realizzati anche alcuni sequel e spin-off. Sembrerebbe che Cory abbia svolto per 10 anni il “mestiere” di investigatore del paranormale, dunque essendo affascinato da questo tipo di storie ha deciso, insieme a sua moglie, di acquistare la sinistra abitazione.

Gli appassionati del genere horror sapranno bene come sono andate le cose. L’evocazione -The Conjuring è stato ambientato nel 1971 nel New England. I protagonisti sono due demonologi, Ed Warren e sua moglie Lorraine, interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e Vera Farmiga. I due coniugi si ritrovano ad aiutare la famiglia Perron, da poco trasferitasi nella casa infestata da forze demoniache. Anche in questo caso, gli appassionati saranno a conoscenze del fatto che tutto il film è basato su una storia vera. Dunque, anche i coniugi Warren sono realmente esisti ed hanno portato avanti, per tutta la loro vita, indagini sulle forze soprannaturali.

Ebbene, sembrerebbe che la casa che ha dato vita a L’evocazione sia ancora infestata. Infatti, dopo che Cory Heinzen e sua moglie Jennifer, hanno acquistato la casa del Rhode Island pochi mesi fa, a giugno 2019, i due coniugi avrebbero affermato che spesso capitano eventi strani. Queste le parole di Cory Heinzen in merito a quanto accade nella casa infestata:

“Sentivamo porte che si aprivano da sole, passi e colpi. Ho difficoltà a stare lì da solo. Non ho la sensazione di qualcosa di malvagio, ma sento una presenza. Posso dire che succedono un sacco di cose in casa”.

Sure, yeah, buy a haunted house and fix it up to give tours, nothing bad ever happens after THAT in the movie.https://t.co/Uz9D7y7dyT — Portland Press Herald (@PressHerald) July 8, 2019

I Perron, che abitarono nella casa infestata negli anni ‘70 inizialmente presero la situazione alla leggera, in modo scherzoso. Col passare del tempo però la situazione è peggiorata, diventando molto più seria, con un lato oscuro e veramente raccapricciante. Infatti, la famiglia composta da 7 membri, decise di chiedere aiuto ai più grandi demonologi del Connecticut: Ed e Lorraine Warren.

I nuovi proprietari hanno intenzione, entro la fine dell’anno, di aprire la loro casa infestata per raccontare a tutti la loro storia. Jennifer Henizen ha affermato che tutto è stato molto spaventoso ma allo stesso tempo entusiasmante. Dopo il film del 2013, l’abitazione appartenente a Norma Sutcliff era quotidianamente “assalita” da curiosi visitatori. Tanto che, l’ormai ex proprietaria aveva citato in giudizio la Warner Bros.

A prescindere dagli strani eventi che, a quanto pare, continuano a verificarsi, i due coniugi e nuovi proprietari dell’inquietante abitazione si sono subito innamorati del posto. Invece voi, al loro posto, avreste acquistato la casa all’interno della quale si sono verificati eventi paranormali e sono state documentate presenze demoniache?