The Crew: The Quest for Planet, in arrivo un nuovo capitolo

The Crew: The Quest for Planet, il gioco di carte cooperativo creato da Kosmos e a breve edito in Italia da Giochi Uniti, vedrà presto una nuova incarnazione.

La cosa è stata resa pubblica direttamente dal publisher sul profilo instagram dell’azienda.

L’uscita è previsto debba avvenire nel corso della prima parte del prossimo anno.

Sebbene non siano state fornite informazioni approfondite, è già noto che The Crew: Mission Deep Sea, questo il nome del nuovo prodotto, unirà elementi consolidati a grandi novità.

Il gioco originale, affrontabile da tre a cinque giocatori, metteva i partecipanti nei panni dei membri di un equipaggio di una navicella spaziale in viaggio verso il Pianeta 9.

Il tutto “spalmato” nell’arco di cinquanta missioni diverse.

Queste, per essere portate a termine con successo, richiedono che alcune carte debbano finire nella mano di specifici giocatori in base alle direttive stabilite all’avvio della missione stessa.

Elemento caratteristico del gioco è l’impossibilità dei partecipanti di comunicare tra loro se non tramite una serie di precise, e limitate, informazioni atte ad indicare quali carte abbiano in mano.

Il sistema di gioco è risultato così ben riuscito da permettere al gioco di vincere lo Spiel des Jahres 2020.

Non solo: anche il gradimento da parte del pubblico è stato molto ampio, è ha portato The crew a vincere anche il Deutscher Spielepreis 2020

The Crew: Mission Deep Sea riprenderà questo motore di base, ma ribalterà completamente la situazione: questa volta saremo chiamati ad esplorare le profondità marittime nel tentativo di risolvere un misterioso segreto.

Sempre dall’annuncio è possibile venire a sapere che verrà introdotto una variante per due giocatori e che saranno presenti nuove meccaniche di gioco

Inoltre il gioco sarà assolutamente stand alone, non sarà quindi richiesto avere già in collezione il suo predecessore per esplorare i misteri del mare.

Stando a una breve ricerca online, parrebbe che questa nuova incarnazione di The Crew sarà disponibile a partire dal 1° Marzo. Tuttavia al momento non è dato di sapere quale sarà il prezzo di vendita.