The Falcon and The Winter Soldier S.H. Figuarts di Tamashii Nations

In concomitanza con il rilascio della serie tv in esclusiva su Disney+, Tamashii Nations annuncia l’uscita dei due protagonisti della serie The Falcon and The Winter Soldier per la loro linea S.H. Figuarts dedicata ai personaggi Marvel. I due personaggi saranno realizzati con i nuovi costumi della serie, completamente in plastica, dotati di un corpo totalmente articolato con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 15 cm circa l’una.

The Falcon – Sam Wilson

The Falcon (Sam Wilson) sarà dotato di:

Due teste alternative

Diverse mani intercambiabili

Ali rimovibili

Il drone Red Wing chiuso che può attaccarsi alla schiena

Il drone Red Wing in fase aperta per il volo

Uno stand espositivo per il volo

The Winter Soldier – Bucky Barnes

The Winter Soldier o Bucky Barnes includerà come extra:

Due teste alternative

Diverse mani intercambiabili

Lo scudo di Captain America

Una basetta espositiva

La serie parte sei mesi dopo gli eventi di Avengers Endgame e il mondo non è ancora tornato alla normalità. I due Vendicatori dopo la sconfitta di Thanos torneranno alla loro vita quotidiana con tutte le problematiche, ma capiranno molto presto che il loro futuro sarà tutto fuorchè normale. Molto presto Sam Wilson (Falcon) e Bucky Barnes (The Winter Soldier) si dovranno riunire per un’avventura globale che metterà a dura prova le loro abilità, ma sopratutto la loro pazienza.

In Giappone i preordini sono stati ufficialmente aperti da oggi con l’uscita prevista per Agosto 2021 (in Italia a Ottobre circa) al prezzo di 8800 Yen (Winter Soldier) e 14300 Yen (Falcon). A oggi purtroppo non abbiamo ancora notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati, ma sicuramente arriveranno nei prossimi giorni.