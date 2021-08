La nuova stagione di The Flash di CW arriverà in Autunno, con la premessa che nelle prime cinque puntate vedremo svolgersi un nuovo evento crossover con le altre serie dell’Arrowverse, Armageddon. Per l’occasione, l’attore Tony Currant entrerà a far parte del cast della serie nei panni del villain della Justice League fumettistica, Despero.

The Flash: Tony Curran sarà Despero

Secondo Deadline, Tony Currant interpreterà Despero nella nuova stagione di The Flash. Nella sua versione a fumetti, Despero è un tirannico reggente del pianeta Kalanor, un personaggio dal grande intelletto e dalla forza smisurata, oltre che essere dotato di un terzo occhio posto sulla sua fronte che gli conferisce capacità quali la telepatia, controllo mentale e telecinesi. Stando ad alcune anticipazioni, nella serie CW l’alieno giungerà sulla Terra per compiere una missione che lo metterà contro Flash/Barry Allen e i suoi compagni.

Nei fumetti, più volte sono stati richiesti gli sforzi dell’intera Justice League per annientare Despero, cosa che quindi comporterebbe nella serie tv l’apparizione di diversi personaggi dell’Arrowverse. E’ già apparso nella serie animata Justice League, doppiato da Keith David.

Tony Currant non è affatto nuovo a lavorare in progetti tratti dai fumetti: è già apparso nel secondo film di Blade del 2002 e nella serie Netflix su Daredevil. Di recente, ha anche al fianco di Brian Cranston in Your Honor di Showtime, e ha già fatto parte del cast di serie come Ray Donovan, Outlaw King di Netflix e Sons of Anarchy.

Come detto prima, la nuova stagione di The Flash, in onda a partire dal prossimo 16 Novembre, si aprirà con l’evento Armageddon in cui vedremo comparire al fianco di Barry Allen altri personaggi dell’universo condiviso creato da CW: sarebbero già stati confermati Batwoman (Javicia Leslie), The Atom (Brandon Routh), Black Lightning (Cress Williams) e Mia Queen (Kat McNamara). In Armageddon vedremo inoltre tornare anche Tom Cavanagh e Neal McDonough rispettivamente nei ruoli di Eobard Thawn e Damien Darhk. Dopo Crisi sulle Terre Infinite e la chiusura di Arrow, The Flash è diventata la serie più lunga tra tutte quelle prodotte da CW, ed è alquanto probabile che diventerà anche la serie pilota di tutti i prossimi eventi.