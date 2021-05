The Flash: la nuova stagione inizierà con un cross-over

L’ottava stagione di The Flash, lo show dedicato al velocista scarlatto della DC Comics prodotto da CW, si aprirà con una serie di episodi cross-over, con personaggi provenienti da tutto l’Arrowverse televisivo.

Supergirl -- "Crisis on Infinite Earths: Hour One" -- . (L-R): Grant Gustin as The Flash, Melissa Benoist as Kara/Supergirl, Tyler Hoechlin as Clark Kent/Superman, Ruby Rose as Kate Kane/Batwoman and Brandon Routh as Ray Palmer/Atom --

A rivelarlo è stato il presidente della rete televisiva Mark Pedowitz, che ha spiegato che la prossima stagione della serie TV con protagonista Barry Allen debutterà con ben cinque episodi cross-over, nei quali il personaggio interpretato da Grant Gustin interagirà con gli altri interpreti dell’universo televisivo di CW, anche se, al momento, non si hanno ancora certezze su chi sarà presente.

L’unico ad essersi sbilanciato è stato l’attore interprete di Black Lighting Cress Williams, che ha confermato di essere già stato contattato due volte per chiedergli se fosse interessato a fare un’apparizione in questa ottava stagione, ma che sono ancora in fase di trattative.

I crossover nelle varie serie dell’Arroverse non sono una novità e in quasi un decennio dalla prima messa in onda sono diventati quasi un “marchio di fabbrica”; tuttavia, iniziare una nuova stagione in pompa magna in questa maniera è sicuramente una novità, anche se, all’interno dell’intero franchise, si stanno ancora affrontando le conseguenze degli eventi di Crisi sulle terre infinite. Ha senso quindi, da un punto di vista narrativo, che i vari personaggi dei diversi show si incontrino ancora così spesso.

La serie con protagonista Grant Gustin è stata il primo spin-off della serie CW Arrow ed è partita nel 2014 proprio dopo gli eventi narrati in uno degli episodi della serie madre, nel quale Barry Allen, a seguito dell’esplosione dell’acceleratore di particelle di Central City, acquisirà i suoi poteri che lo renderanno il velocista scarlatto Flash.

Se siete curiosi di recuperare la serie di CW, potete acquistare le prime sei stagioni in un colpo solo nei comodi cofanetti blu-ray semplicemente cliccando su questo link.