The Hidden Dungeon Only I Can Enter – trailer e data di uscita su Crunchyroll

Attraverso il suo sito ufficiale, Crunchyroll ha diffuso il trailer con sottotitoli in italiano e la data di uscita di The Hidden Dungeon Only I Can Enter. L’anime debutterà in Giappone il prossimo 8 gennaio e arriverà in simulcast in Italia ovviamente su Crunchyroll.

Eccovi il trailer:

The Hidden Dungeon Only I Can Enter – sinossi e dettagli

The Hidden Dungeon Only I Can Enter è la trasposizione animata della serie di light novel omonime firmata da Meguru Seto pubblicate a partire dal 2017 e da cui è stato tratto anche un adattamento manga.

Ecco la sinossi offerta da Crunchyroll:

Noir è il figlio di una casa nobiliare minore con poco dalla sua parte se non un’offerta di lavoro che è stata cancellata prima che lui potesse iniziare il suo primo giorno. Ha una dote rara, comunque: la capacità magica di consultare un grande saggio, malgrado questo gli crei un gran mal di testa! Incerto su cosa il futuro gli riservi, contatta il saggio per un consiglio sul prossimo passo da fare e si dirige verso un dungeon segreto gremito di bestie rare e oggetti magici. È qui che Noir si allena, acquisisce esperienza e ricchezza fino a essere potente abbastanza da cambiare il suo destino.

The Hidden Dungeon Only I Can Enter è sviluppata da Studio Okuru to Noboru (Cho Jigen Game Neptune The Animation: Nepu no Natsuyasumi). La regia è di Kenta Onishi (My Roommate is a Cat) mentre le sceneggiature sono firmate da Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil). Yuya Uetake (animatore chiave in The Rising of The Shield Hero) si occupa del character design.

L’acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony

Nelle scorse settimane ha iniziato a prendere sempre più forza la voce secondo cui Sony sarebbe in procinto di finalizzare l’acquisto di Crunchyroll, la piattaforma streaming dedicata agli anime e all’animazione, di proprietà di Warner Bros.

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, l’offerta di Sony per l’acquisizione di Crunchyroll si aggirerebbe intorno ai 100 miliardi di yen (circa 950 milioni di dollari). Secondo gli analisti Sony vorrebbe finalizzare l’acquisto e avere in questo modo una piattaforma che possa competere in maniera sin da subito competitiva con il colosso Netflix.

Se l’offerta faraonica di Sony dovesse essere accetta e la transazione andasse quindi in porto, Crunchyroll, che vanta 70 milioni di utenti gratuiti e 3 milioni di utenti a pagamento in oltre 200 paesi del mondo dagli Stati Uniti d’America all’Europa inclusi, si aggiungerebbe a Funanimation, altra piattaforma streaming di proprietà di Sony, per un colosso dell’animazione davvero senza pari.

L’acquisizione permetterebbe inoltre a Sony di gestire direttamente i titoli sviluppati dal suo stesso studio, Aniplex, e di non venderli sotto licenza. Un titolo su tutti: Demon Slayer, anime e manga che continua a polverizzare record di vendite.

Segnaliamo inoltre che la app di Crunchyroll sarà disponibile su PlayStation 5 già al lancio della console (19 novembre per l’Italia), segnala che la casa giapponese crede davvero nell’acquisizione della piattaforma?