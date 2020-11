So I’m a Spider So What? – trailer e data di uscita su Crunchyroll

Attraverso il suo sito ufficiale Crunchyroll ha confermato che l’anime di So I’m a Spider So What? debutterà in simulcast il prossimo 8 gennaio 2021.

L’annuncio è stato accompagnato da un nuovissimo trailer, eccovelo:

So I’m a Spider So What? – lo staff

So I’m a Spider So What? è stato sviluppato da Studio Millepensee (Berserk 2016); lo staff è composto da Shin Itagaki (Berserk 2016) alla regia, Yuichiro Momose (Infinite Dendrogram) e Okina Baba (già autore dei light novel originali) alle sceneggiature. Kii Tanaka (Hinomaru Sumo) al character design, Masahiko Suzuki, Ryo Hirata e Hiromi Kimura si occupano del monster design. Gli studi exsa (Kengan Ashura, Gundam The Origin) ed ENGI (Kemono Michi) si sono occupati della computer grafica, Shuji Katayama (Overlord) compone la colonna sonora.

So I’m a Spider So What? – i light novel e il manga

So I’m a Spider So What? nasce originariamente come serie di light novel scritte da Okina Baba e illustrate da Tsukasa Kiryu. Dal marzo 2015 ne sono state pubblicate 13; sempre nel 2015 ma dal dicembre, Asahiro Kakashi ha iniziato a serializzare l’adattamento manga sul sito web Young Ace Up di Kadokawa. Attualmente la serializzazione è ancora in corso e conta 9 volumi.

So I’m a Spider So What? è arrivato anche in Italia grazie a J-POP.

Eccovi la sinossi: