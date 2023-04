Dopo il grande successo ottenuto con la sua prima stagione su Sky e NOW, The Last Of Us muove i primi passi utili ad entrare nella fase iniziale delle riprese della stagione 2 e, secondo quanto riportato, la location scelta per il lavoro sul set risulta essere Vancouver, in Canada.

La location della seconda stagione di The Last Of Us

Seppur HBO debba ancora rendere noti numerosi dettagli su questa produzione, come ad esempio la data di avvio delle riprese e la trama che verrà portata sul piccolo schermo, sappiamo con certezza che la location scelta per The Last of Us 2 siaVancouver e che la storia potrebbe presumibilmente seguire in modo molto fedele quanto visto in precedenza nel videogioco. La nuova stagione dovrebbe dunque portare Ellie a Seattle e a Washington.

La serie di The Last of Us

Nel cast della serie TV The Last Of Us troviamo Pedro Pascal nel ruolo da protagonista nei panni di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. La serie vede alla scrittura il nome di Craig Mazin (noto anche per aver lavorato a Chernobyl) e Neil Druckmann (noto per il titolo videoludico The Last Of Us). Inoltre, entrambi sono anche i produttori esecutivi.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Durante una recente intervista, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro del franchise. Tra queste, hanno spiegato perché nella prima stagione gli spettatori hanno constatato un calo delle persone infette incontrate durante il viaggio dei protagonisti. Ecco le parole di Craig Mazin: