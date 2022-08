Prima della messa in onda di House of the Dragon, spinoff di Game of Thrones, HBO ha diffuso in rete un video per stuzzicare i fan sui prossimo, grandi progetti in arrivo. Tra questi anche l’attesissimo adattamento televisivo di The Last of Us di cui è stato finalmente mostrato un primo teaser. Pedro Pascal e Bella Ramsey sono perfettamente calati nelle parti di Joel e Ellie, protagonisti del celebre franchise videoludico.

Il primo teaser di The Last of Us

Il video dura soltanto pochi minuti, ma sembra ricalcare le atmosfere post apocalittiche del videogame, tra cui la presenza dei famigerati Clicker. Nel cast ci saranno anche Jeffrey Pierce nei panni di Perry, Anna Tory come Tesse e Merle Dandridge nei panni di Marlene. Confermata anche la presenza di Troy Baker e Ashley Johnson, che nei videogame hanno doppiato Joel e Ellie, ma al momento non si conoscono ancora i rispettivi ruoli. Di recente è stato annunciato il casting per i fratelli Henry e Sam, ben noti ai fan del gioco: interpretarli ci penseranno rispettivamente Lamar Johnson e Keivonn Woodard, ma la backstory sarà differente.