HBO ha pubblicato un nuovo video dedicato alle novità in uscita nel 2023 attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di vedere nuove immagini esclusive dedicate alla prossima trasposizione cinematografica dedicata al videogioco cult The Last of Us. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Le nuove immagini di The Last of US

Il nuovo anno porterà con sé numerose nuove produzioni. Tra queste ci sarà la serie TV dedicata al franchise di The Last of Us, la saga di videogiochi con protagonisti Joel e Ellie.

La serie di The Last of Us

Nel nuovo video targato HBO possiamo vedere la coppia alle prese con i “simpaticissimi” Clicker che prendono vita in versione live-action, ma anche altre numerosi clip dedicate ad altrettanti franchise di rilievo. Di seguito condividiamo con voi il video pubblicato tramite Twitter.

So much to look forward to. New originals, returning series, and more coming soon to @hbomax. pic.twitter.com/nGzWCz9grw — HBO (@HBO) December 21, 2022

Il cast della serie TV

Secondo quanto riportato, per quanto riguarda l’intero comparto produttivo di questa nuova proposta, troviamo Pedro Pascal (noto anche per la sua immensa interpretazione del personaggio protagonista della serie Tv The Mandalorian) nei panni di Joel e Bella Ramsey nei panni di Ellie. Il cast della serie comprende anche Gabriel Luna nei panni di Tommy, Anna Torv nei panni di Tess, Nico Parker nei panni di Sarah, Murray Bartlett nei panni di Frank, Nick Offerman nei panni di Bill, Melanie Lynskey nei panni di Kathleen, Storm Reid nei panni di Riley, Merle Dandridge nei panni di Marlene, Jeffrey Pierce come Perry, Lamar Johnson come Henry, Keivonn Woodard come Sam, Graham Greene come Marlon ed Elaine Miles come Florence. Tra le curiosità, vi informiamo che nella serie TV faranno la loro comparsa anche le star del gioco originale Ashley Johnson e Troy Baker, che hanno interpretato la parte di Ellie e Joel in entrambi i videogiochi.

