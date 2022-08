Tra le nuove uscite in Home Video di luglio c’è anche il nuovo film con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum! Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli di The Lost City in edizione 4K UHD.

The Lost City in 4K

The Lost City in 4K UHD

I protagonisti di questa nuova selvaggia avventura in edizione 4K UHD sono nomi noti a Hollywood! Tra questi troviamo infatti Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt e Da’Vine Joy Randolph.

The Lost City in 4K

Di seguito condividiamo con voi la sinossi ufficiale del film:

I romanzi di Loretta Sage (Sandra Bullock) sono pieni di tombe antiche e avventure audaci, ma questo non significa che lei sia un’esperta del campo nella vita reale. Quando viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) per localizzare una leggendaria città perduta, il bel modello di copertina di Loretta, Alan (Channing Tatum), parte per un’eroica ma sfortunata missione di salvataggio. Lanciata in un’epica corsa da brivido attraverso la giungla, l’improbabile coppia deve collaborare per sopravvivere agli elementi e a loro stessi per trovare il leggendario tesoro della città, prima che sia perso per sempre.

Il comparto video in 4K

Per riguarda il comparto video di questa nuova proposta Home Video, il livello generale è molto alto. Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di file con risoluzione a 2160p con tanto di Dolby Vision.

The Lost City in 4K

Durante la visione di The Lost City in 4K UHD abbiamo potuto ammirare un quadro generale nitido e ricco di dettagli. I panorami sono splendidi ma il vero potenziale tecnico emerge in particolar modo nei primi piani dove ogni dettagli risalta come non mai. Tutto risulta ben visibile, dalle righe sulle pelle alle trame dei tessuti. Sotto questo punto di vista siamo di fronte a un lavoro davvero eccellente e in linea con la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione. Il film vi farà immergere nelle foreste tropicale e nelle immense spiagge dove potrete quasi percepire i granelli di sabbia sotto i vostri piedi!

Prima di passare ai colori, soffermiamoci un momento anche sugli effetti speciali. Anche questo comparto ci ha stupido positivamente. Tutto il lavoro svolto in post produzione risulta infatti realistico e provo di imperfezioni digitali. Ogni esplosione risulta caotica quanto pulita dal punto di vista qualitativo.

Prima di passare al comparto audio, e poi ai contenuti speciali, spendiamo due parole per quanto riguarda la colorimetria di questa edizione Home Video. Come dicevamo, il film gode del Dolby Vision e questo restituisce allo spettatore una miriade di sfumature cromatiche. Ogni frame è questi una piccola opera d’arte, complice ovviamente la location dove la produzione ha girato il film.

I colori sono brillanti, quasi metallici, anche nelle scene con scarsa luminosità. Il costume rosa utilizzato da Sandra Bullock è un po’ la bandiera di questa caratteristica.

Tuttavia, seppur i colori siano ben presenti e contrastati, la colorazione degli incarnati risulta comunque naturale e non artefatta.

Il comparto Audio

Come il comparto video, anche il comparto audio di questa edizione Home Video è risultato essere di altissimo livello. Questa versione Home Video include infatti una potente traccia Dolby Atmos in grado di esprimere tutto il potenziale di tale formato.

The Lost City in 4K

Tutti i canali audio vengono frequentemente coinvolti durante la proiezione del film e gli effetti sonori vi faranno sobbalzare dalla sedia fino a farvi vibrare il corpo grazie alle frequenze più basse emesse nella stanza. Sotto questo punto di vista la traccia è risultata essere molto dinamica. Il range di lavoro, non misurato, sembra essere molto ampio. Si passa infatti da scene dove l’audio diventa quasi fisico per poi passare a intermezzi dove le frequenze alte la fanno da padrone.

Tutto questo miscelato con grande perizia, così da ottenere un grande effetto di spazialità e direzionalità dei suoni. Sotto il profilo audio, vi confermiamo che non ci sono problemi tali da essere segnalati.

I contenuti aggiuntivi

Questa edizione Home Video è molto soddisfacente anche sotto il profilo dei contenuti aggiuntivi. Grazie a questi infatti, gli spettatori possono entrare completamente nei processi produttivi attraverso le tante testimonianze del regista ma anche dei componenti del cast.

The Lost City in 4K

I contenuti video aggiuntivi vi daranno anche un importante spaccato di quelle che sono le doti di Sandra Bullock, non solo dal punto di vista attoriale bensì anche da quelle in vesti di produttore. Tanto risalto è stato dato anche a Channing Tatum, che vanta una particolare capacità nel saper portare una sorta di comicità ai suoi personaggi. L’attore, tra le altre cose, per questo film non ha usato nessuna controfigura e avrete la possibilità di vedere numerose clip a riguardo!

Tra i contenuti aggiuntivi non potevano poi di certo mancare quelli legati alla location scelta per le riprese e di come si sia arrivati a tale scelta. Infatti, per chi non lo sapesse, il film doveva inizialmente essere girato tra le Canarie e il Regno Unito. Soltanto successivamente la produzione ha deciso di volare nella Repubblica Domenicana. Aspettatevi quindi di vivere e conoscere tutte le disavventure e difficoltà del cast, impegnato a girare il film in un ambiente meraviglioso ma allo stesso tempo ricco di impervie.

Tra i lati positivi viene però spiegato che molte scene non hanno richiesto l’utilizzo di blu screen, perché il panorama era una favola! Infine, tra i contenuti aggiuntivi abbiamo trovato gli approfondimenti dedicati ai cattivoni del film e tante altre scene eliminate.

Insomma, sotto il punto di vista dei contenuti aggiuntivi, questa edizione di The Lost City ha passato l’analisi a pieni voti.

The Lost City in 4K

Le conclusioni su The Lost City in 4K

Per concludere, l’edizione Home Video in 4K UHD + Blu-ray di The Lost City ha raggiunto un ottimo punteggio generale, sotto tutti i punti di vista. Il comparto video è di alta qualità e le location del film sono uno spettacolo per gli occhi. Anche le atraccia audio si comparto in modo eccelso e il Dolby Atmos è in grado di farsi riconoscere ed esprimere tutta la sua potenza! Infine, come abbiamo spiegato in modo approfondito, anche il comparto dedicato ai contenuti aggiuntivi è ricco di proposte che portano lo spettatore a comprendere nel dettaglio tutto il lavoro svolto dal cast e dalla produzione del film.