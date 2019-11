The Mandalorian: Jon Favreau commenta il sorprendente finale del primo episodio

Durante l’incontro con la stampa per l’anteprima mondiale di The Mandalorian che ha mostrato i primi tre episodi della serie Disney+, il creatore e showrunner della serie Jon Favreau, ha affrontato lo sconvolgente finale della prima puntata, avventuratevi nella lettura solo se non temete gli SPOILER!

Ecco cosa ha dichiarato la Disney Legend Jon Favreau direttamente dal red carpet in merito all’introduzione di un nuovo personaggio nella serie, con le sembianze di un piccolo Yoda:

“Volevo sorprendere le persone, e volevo — beh, ci sono archi narrativi ben più grandi che attraverseranno l’intera stagione. Quindi, per quanto sia divertente rivelare nuovi personaggi e sorprenderli, questo va ad inserirsi in una narrazione più ampia riguardo a ciò che sta accadendo nella galassia dopo la ribellione, e questo nello specifico, è un personaggio importante.”

Ma di chi potrebbe trattarsi? Un clone di Yoda? Suo figlio? È forse imparentato a Yaddle, l’unico altro personaggio presente nella saga ad oggi appartenente alla stessa razza? E ancora, questo personaggio è destinato a palesarsi anche al cinema nell’attesissimo epilogo della saga: Star Wars Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker? Mettendo da parte le speculazioni personali, la conferma arriva direttamente da Favreau stesso, che rivela come questo giovane alieno verde ai fini della narrazione risulterà essere “un personaggio importante” che potrebbe anche avere implicazioni più grandi per la galassia, a seguito della caduta dell’Impero. Favreau è inoltre rimasto molto sorpreso che questa rivelazione sia riuscita a giungere sino al lancio del servizio streaming senza che qualche insider potesse rovinarla prima del tempo, considerando quanto sia difficile mantenere un coperchio sugli spoiler che riguardano l’universo di Guerre Stellari.

“Ciò di cui sono più orgoglioso è stato sorprendere il pubblico. Hai idea oggi di quanto sia difficile farlo? E che tipo di impegno è stato preso da tutti coloro che erano sul set e dallo studio per nascondere tutti gli indizi che le persone, in particolare i fan più accaniti di Star Wars, normalmente attingono? Guardando i cataloghi di giocattoli ed il materiale promozionale per il marketing, riuscire a mantenere questo segreto è stato davvero tanto, tanto difficile.”

La prima stagione de The Mandalorian è disponibile su Disney+, in Italia il servizio streaming aprirà i battenti il 31 marzo 2020.