The One Ring: la seconda edizione si farà, parola di Free League Publishing

È di ieri sera l’annuncio, da parte di Free League Publishing, di una partnership con Sophisticated Games per la pubblicazione della nuova edizione del gioco di ruolo carta e penna The One Ring (conosciuto in Italia come L’Unico Anello), ambientato nella Terra di Mezzo e ispirato alle opere di J.R.R. Tolkien. Francesco Nepitello, autore del gioco al fianco di Marco Maggi, continuerà a lavorare sul progetto in veste di lead designer.

Come molti ricorderanno, lo scorso autunno si era interrotto il sodalizio tra Sophisticated Games e Cubicle 7 (la nostra news relativa a questo link), cosa che aveva portato all’interruzione dello sviluppo della seconda edizione di The One Ring e della pubblicazione di Adventures in Middle-Earth, conosciuto in Italia come Avventure nella Terra di Mezzo e pubblicato da Need Games!, la versione del gioco adattata per la quinta edizione di Dungeons & Dragons.

“Siamo entusiasti di lavorare con Sophisticated Games e Francesco Nepitello, per dare vita a una nuova edizione di The One Ring e della sua controparte per la Quinta Edizione. Siamo cresciuti con le iconiche opere di J.R.R. Tolkien e siamo grandi fan della versione originale del gioco. Abbiamo un approccio al game design molto simile a quello di Francesco e siamo convinti di poter creare qualcosa di veramente speciale insieme“.

Ha affermato Tomas Härenstam, il CEO di Free League Publishing.

“Free League condivide tutti i nostri valori. Valori fondamentali per l’interpretazione del più straordinario mondo fantasy mai creato, verso cui l’interesse non è mai cessato, in tutto il mondo e in ogni lingua. Lavorando con il gruppo di grande talento di Free League, non vediamo l’ora di continuare il lavoro che abbiamo iniziato dieci anni fa, con la pubblicazione di The One Ring”.

Ha dichiarato Robert Hyde, MD di Sophisticated Games.

L’accordo entrerà in vigore dal 1 giugno 2020. I prodotti e le date di rilascio saranno annunciati in un secondo momento.

Need Games! ha recentemente comunicato che si occuperà della localizzazione in italiano di entrambe le linee di prodotto, quindi continuerà a portare avanti la pubblicazione dei prodotti di Avventure nella Terra di Mezzo, ai quali affiancherà anche la pubblicazione de L’Unico Anello. Ottime notizie per tutti i giocatori di ruolo appassionati del mondo fantasy partorito dalla mente di Tolkien.