È di oggi l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing dell’uscita sul mercato di The One Ring: Strider Mode, l’espansione contente le regole della modalità di gioco in solitario per l’apprezzata seconda edizione del gioco di ruolo carta e penna The One Ring, ispirato alle opere letterarie dello scrittore britannico J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

The One Ring: Strider Mode presenterà tutta una serie di regole aggiuntive e modifiche alle regole fondamentali del gioco di ruolo base per facilitare la vita a un giocatore/eroe solitario che si dovesse mettere in proprio ad esplorare la Terra di Mezzo. Questa modalità includerà anche linee guida per i giocatori solitari e una selezione di tabelle casuali, ma tematiche, per aiutare a incitare e ispirare i propri vagabondaggi solitari attraverso la Terra di Mezzo.

La nuova modalità in solitario è stata progettata da zero per The One Ring Roleplaying Game dai pluripremiati designer di giochi in solitario Shawn Tomkin (Ironsworn, Starforged) e Matt Click (Ironsworn: Delve, Mecha Hack).

The One Ring: Strider Mode è disponibile solamente in versione digitale, attraverso la piattaforma di vendita di giochi di ruolo DriveThruRPG.

Su The One Ring Second Edition

Uscito per la prima volta nel 2011, il pluripremiato design del gioco, concepito dall’autore italiano Francesco Nepitello (che abbiamo avuto il piacere di intervistare in occasione dell’uscita del gioco), è stato reputato il miglior tentativo di portare la Terra di Mezzo sul tavolo da gioco, fino ad oggi. Con questa seconda, rinnovata edizione, i giocatori potranno nuovamente affrontare il Crepuscolo della Terza Era. Questo gioco di ruolo è ambientato nell’anno 2965 della Terza Era, il periodo segnato dal ritorno dell’Ombra, nell’area geografica dell’Eriador. Voci di cose strane che accadono al di fuori dei confini delle terre civilizzate si stanno diffondendo e talvolta raggiungono le orecchie di individui che riconoscono la sinistra verità che nascondono. I giocatori faranno parte di una tale compagnia di eroi in cerca di avventura. Guerrieri irrequieti, studiosi curiosi e vagabondi, desiderosi di cercare ciò che era perduto o esplorare ciò che era dimenticato.

Inoltre, questo gioco di ruolo è diventato il GdR da tavolo di maggior successo di sempre su Kickstarter, raccogliendo oltre due milioni di dollari, al termine della campagna di crowdfunding il giorno 4 marzo 2021.