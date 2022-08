The Sandman, opera magna di Neil Gaiman, è stato considerato per molti anni impossibile da adattare in live action. Prima dell’arrivo della serie Netflix, infatti, i lavori sul film andarono letteralmente in frantumi. A quanto pare per interpretare il ruolo di Sogno (Morpheus), protagonista della serie a fumetti, si propose nientemeno che il compianto Michael Jackson. A rivelarlo è stato proprio Gaiman in una recente intervista finita in rete.

Michael Jackson si propose per il ruolo di Sogno in un film su The Sandman

A condividere l’estratto del filmato ci ha pensato Josh Horowitz di MTV. Nel video Gaiman afferma chiaramente che nel 1996 il Re del Pop si autocandidò per interpretare Sogno, parlandone addirittura con l’allora Presidente di Warner Bros. Ovviamente non se ne fece mai nulla, ma per anni la Warner tentò di realizzare un film: i lavori iniziarono nel ’91, poi furono cancellati e nel 2013 David S. Goyer volle nuovamente provarci. Nel suo film il ruolo da protagonista sarebbe dovuto andare a Joseph Gordon-Lewitt con la proposta anche di dirigere il progetto.

I fan hanno quindi dovuto aspettare il 2022 per vedere The Sandman in live action. La prima stagione, composta da 10 episodi, è arrivata il 5 agosto su Netflix: Questa la sinossi ufficiale: C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo onirico che quello di veglia. Per ristabilire l’ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Nonostante le reazioni positive di critica e pubblico, non è scontato che Netflix dia luce verde alla realizzazione di una seconda stagione. La ragione di questa ipotesi? Semplicemente economica. Come spiegato da Gaiman, infatti, The Sandman è stato uno show molto costoso da realizzare e Netflix deve rientrare nei costi per poter garantire un’altra stagione. Potrebbe, però, ugualmente finire su altre piattaforme di streaming.