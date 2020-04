The Sentinel: disponibile in DVD e Blu-Ray su Amazon in edizione limitata e numerata

The Sentinel, il film horror del 1977 diretto da Michael Winner, sarà presto disponibile su Amazon in DVD e Blu-Ray in edizione limitata e numerata.

La bella top-model di New York Alison Parker si trasferisce in un grande appartamento con vista su Manhattan; l’edificio in cui si trova sembra essere completamente disabitato, ad eccezione dell’ultimo piano. Lì Alison scopre che vi risiede padre Halliran, un prete cieco che inspiegabilmente sta per la maggior parte del tempo alla finestra. La giovane donna inizia ben presto ad udire rumori strani e inquietanti provenire proprio dall’ultimo piano, mentre allucinazioni legate al suo passato tormentato e improvvisi svenimenti cominceranno ad affliggerla sempre più spesso. La situazione diverrà orribilmente chiara per Alison quando scoprirà quale ruolo gioca padre Halliran e qual è lo scopo dell’edificio in cui si trovano.

Questa la trama del film cult del 1977 The Sentinel, l’horror appartenente al filone demoniaco diretto da Michael Winner, che trae spunto dall’omonimo romanzo di Jeffrey Knvitz. All’interno della sezione Midnight Classics di Koch Media The Sentinel arricchirà la line-up di film presenti, con un’edizione da collezione.

Un film che ha segnato la storia del genere horror grazie ad alcune soluzioni innovative che sono state poi riprese nelle pellicole future, The Sentinel sarà disponibile su Amazon in DVD e Blu-Ray a partire dal 25 giugno 2020, in edizione limitata e numerata: saranno presenti, infatti, solo 1000 copie per ciascun formato e solo all’interno dello store online. Il box in edizione edizione limitata del film The Sentinel conterrà inoltre anche un book da collezione con immagini dal film e dal set: un vero pezzo da non lasciarsi sfuggire, dedicato agli appassionati dell’horror.

Il cast della pellicola cult di Michael Winner, di cui sarà disponibile solo un numero limitato di copie su Amazon dal 25 giugno, comprende Cristina Raines, Chris Sarandon, Ava Gardner, Christopher Walken e Jeff Goldblum.