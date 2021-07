The Suicide Squad: in vendita la giacca di Harley Quinn

Senza ombra di dubbio il supercattivo più accattivante di tutti è la dottoressa Harleen Quinzel, meglio conosciuta come Harley Freaking Quinn che sta per ritornare sulle scene quest’estate grazie a The Suicide Squad– Missione Suicida. Ora, in attesa dell’uscita del film perché non comprare una favolosa giacca premium di Harley Quinn con licenza ufficiale della Warner Bros?

La nuova giacca ispirata a Harley Quinn

La giacca è fatta di finta pelle e presenta i classici colori di Harley Quinn, nonché la scritta “Live Fast, Die Clown” ricamata sulla schiena insieme al logo di The Suicide Squad. Dispone anche di tiralampo a forma di diamante.

La giacca è un’esclusiva di Merchoid e si può già pre-ordinare sul suo sito a un prezzo di 124,99 dollari con tasse e spedizione incluse. Se volete acquistarla però dovete sbrigarvi, perché sta vendendo velocemente!

È disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL e la data ufficiale d’uscita è settembre. Insieme alla giacca Merchoid ha anche creato una serie di monete da collezione di The Suicide Squad.

Una piccola curiosità. Il regista James Gunn, in un’intervista esclusiva nel quale parla del suo prossimo film The Suicide Squad – Missione Suicida, ha rivelato che il look della giacca di Harley Quinn nel film è stato ispirato dai giochi Arkham.

“La verità è che avevo un’enorme collezione di tutti i diversi look di Harley Quinn ricavati nel corso degli anni da vari media, e quello che mi piaceva di più era il look di Harley Quinn dei giochi Arkham. Quindi, il suo primo look nel film è basato su quello.”

Questo il video:

A proposito di The Suicide Squad – Missione Suicida

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad – Missione Suicida arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto.

Sarà interpretato da Margot Robbie (Birds of Prey, Bombshell – La Voce dello Scandalo), Idris Elba (Avengers: Infinity War), John Cena (Bumblebee), Joel Kinnaman (Suicide Squad), Jai Courtney (Divergent), Peter Capaldi (World War Z, Doctor Who) fra gli altri mentre il leggendario Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, I Mercenari – The Expendables) presterà la voce al personaggio di King Shark.

Questa la sinossi:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore.

Acquistate il Blue-Ray di Suicide Squad su Amazon!