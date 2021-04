The Suicide Squad – data di uscita, trama, trailer e cast

The Suicide Squad sarà interpretato da Margot Robbie (Birds of Prey, Bombshell – La Voce dello Scandalo), Idris Elba (Avengers: Infinity War), John Cena (Bumblebee), Joel Kinnaman (Suicide Squad), Jai Courtney (Divergent), Peter Capaldi (World War Z, Doctor Who) fra gli altri mentre il leggendario Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, I Mercenari – The Expendables) presterà la voce al personaggio di King Shark.

Si tratta di un rilancio/sequel della pellicola diretta da David Ayer nel 2016. Ritroveremo alcuni personaggi e interpreti dal primo film come Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag Jr.), Viola Davis (Amanda Waller) ed ovviamente Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Nel cast figurano anche i nuovi ingressi di David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba e Michael Rooker.

La trama

Eccovi la trama di The Suicide Squad:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

Questo invece il trailer:

Parlando del film, James Gunn ha confermato che The Suicide Squad è ispirato ai film di guerra degli anni ’70, avrà un tono crudo ma condito dalla brillantezza dei personaggi e dallo spirito comico delle sue pellicole. Il regista ha anche confermato che la prima fonte di ispirazione per il film è Quella Sporca Dozzina, cult del cinema bellico del 1976 diretto da Robert Aldrich.

Il produttore Peter Safran invece ha rivelato che la Task Force X, ovvero la Suicide Squad, si recherà a Corto Maltese (paese sudamericano fittizio dell’Universo DC creato da Frank Miller per omaggiare Hugo Pratt ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro) per penetrare nella Jotunheim, una base nazista segreta, dove vengono condotti non meglio specificati esperimenti.

L’incipit di The Suicide Squad sembra quindi ispirato moltissimo al primo arco narrativo della Suicide Squad a fumetti degli anni ’80 di John Ostrander. In quella storia, chiamata Trial by Fire, la Suicide Squad si recava in Qurac (altro “stato canaglia” fittizio ma situato in Medioriente) per sgominare un gruppo di estremisti islamici, una trama incredibilmente attuale.

Il cast

È un cast nutrito quello assemblato da James Gunn per The Suicide Squad con una Task Force X, il nome ufficiale della Suicide Squad, particolarmente ricca di personaggi molto pittoreschi.

Jai Courtney sarà Captain Boomerang

Joel Kinnaman sarà Rick Flag Jr.

Viola Davis sarà Amanda Waller

Margot Robbie sarà Harley Quinn

David Dastmalchian sarà Polka-Dot Man

Sylvester Stallone sarà King Shark

Daniela Melchior sarà Ratcatcher

Michael Rooker sarà Savant

Flula Borg sarà Javelin

Idris Elba sarà Bloodsport

Mayalin NG sarà Mongal

Peter Capaldi sarà The Thinker

Pete Davidson sarà Black Guard

Nathan Fillion sarà TOK

Sean Gunn sarà Weasel

John Cena sarà Peacemaker

Parlando invece dei personaggi, il regista ha spiegato che ha considerato la possibilità di utilizzare molti villain ed eroi più noti dell’Universo DC ma poi ha preferito rimanere fedele all’impostazione del fumetto così come pensato da John Ostrander negli anni ’80 ed utilizzare nomi meno noti. Il regista dice anche che vi è un certo elemento tragico in quei villain che non riescono neanche ad essere cattivi.

Lo staff

The Suicide Squad è scritto e diretto da James Gunn (I Guardiani della Galassia). I produttori sono Charles Roven e Peter Safran; i produttori esecutivi invece sono Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle.

Henry Braham (Guardiani della Galassia Vol. 2) è il direttore della fotografia, Beth Mickle (Captain Marvel) si è occupata della scenografia, il montaggio è stato affidato a Fred Raskin (Guardiani della Galassia Vol. 2, C’era una volta … a Hollywood) e Christian Wagner (la saga di Fast & Furious). I costumi della nominata all’Oscar Judianna Makovsky (Guardiani della Galassia Vol. 2, Avengers: Endgame, Harry Potter e la pietra filosofale). La colonna sonora è di John Murphy (Kick-Ass).

Quando uscirà The Suicide Squad?

The Suicide Squad è attualmente previsto nelle sale italiane il 5 agosto 2021 con il titolo di The Suicide Squad – Missione Suicida mentre in quelle degli Stati Uniti il prossimo 6 agosto.

I progetti correlati al film

Collegata a The Suicide Squad è in sviluppo la serie Peacemaker con John Cena.

Nel cast: Chris Conrad interpreterà Adrian Chase ovvero Vigilante. Si tratta della versione anni ’80 del personaggio già apparso nella Golden Age e visto anche in Arrow. Non è stato rivelato se il personaggio farà da antagonista a Peacemaker. Chase è noto per aver interpretato Johnny Cage in Mortal Kombat: Annihilation (1997) inizialmente inoltre si vociferava che lo stesso personaggio sarebbe stato interpretato in The Suicide Squad da Idris Elba.

Le altre aggiunte sono:

Danielle Brooks (Orange Is the New Black) nei panni di Leota Adebayo, personaggio completamente originale

(Orange Is the New Black) nei panni di Leota Adebayo, personaggio completamente originale Robert Patrick (Terminator 2; Perry Mason HBO Max) nei panni di Auggie Smith

(Terminator 2; Perry Mason HBO Max) nei panni di Auggie Smith Jennifer Holland (Brightburn; American Horror Story), che riprenderà il ruolo di Emilia Harcourt direttamente dal film

(Brightburn; American Horror Story), che riprenderà il ruolo di Emilia Harcourt direttamente dal film Steve Agee che riprenderà il ruolo di John Economos, un assistente di Amanda Waller, dal film

Peacemaker è descritta come una commedia d’azione e avventura che esplorerà le origini del personaggio. Sarà prodotta da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros. Television; fra i produttori esecutivi figurano James Gunn, Peter Safran e John Cena.

La serie in 8 episodi vedrà John Cena tornare a vestire i panni del personaggio mentre proprio James Gunn, regista del film, ha scritto tutti gli episodi della serie tornando anche dietro la macchina da presa per la premiere e per almeno un altro paio di episodi.