The Tomorrow War: in produzione il sequel

Dopo il successo del primo film di Chris Pratt, The Tomorrow War, uscito su Amazon Prime Video il 2 luglio, è già in lavorazione un sequel. Recuperate la nostra recensione del film.

Secondo Deadline, Amazon Studios e Skydance stanno già parlando di riportare l’intera banda creativa sia davanti che dietro la macchina da presa, incluso il regista Chris McKay e lo sceneggiatore Zach Dean. Naturalmente il sequel vedrà la partecipazione di Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge e il premio Oscar JK Simmons. Anche la Paramount, che ha distribuito il primo film nelle sale, è coinvolta nel progetto.

A proposito di The Tomorrow War

The Tomorrow War parla di un gruppo di viaggiatori del tempo che viaggiano indietro nel tempo fino ai giorni nostri per avvertirci di una guerra aliena nel futuro in cui l’umanità è dalla parte dei perdenti.

Il film è stato lanciato il 2 luglio in tutto il mondo esclusivamente su Prime Video in oltre 240 paesi e territori e ha mantenuto il primo posto su tutte le piattaforme di streaming durante il fine settimana del 4 luglio, secondo PostVOD di Screen Engine.

The Tomorrow War è stato quindi subito un successo, classificandosi come il più grande film live-action in streaming dell’estate.

Oltre alla posizione numero 1 su tutte le piattaforme di streaming negli Stati Uniti, Prime Video ha registrato un numero record di spettatori in Brasile, India, Francia, Italia, Spagna, Germania, Australia, Messico, Argentina e Giappone.

Chris Pratt, sul suo canale Instagram, ha celebrato con un video il successo del film dichiarando: “È stato il film n. 1 al mondo”.

Vi ricordiamo che The Tomorrow War inizialmente è stato avviato dalla Paramount, ma è passato ad Amazon, che ha sborsato ben 200 milioni di dollari, all’inizio di quest’anno a causa della pandemia in corso.

