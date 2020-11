The Umbrella Academy rinnovato per la terza stagione

Visto il successo della serie, Netflix ha annunciato di aver rinnovato The Umbrella Academy per una terza stagione.

With time travel, you never know where you’ll end up. Season Three of The Umbrella Academy is on the way! pic.twitter.com/0iVAJHZNU7 — NX (@NXOnNetflix) November 10, 2020

“Con il viaggio nel tempo, non sai mai dove finirai. La terza stagione di The Umbrella Academy sta arrivando!”

Questa notizia di rinnovo non è esattamente sorprendente, vista la popolarità della seconda stagione di The Umbrella Academy da quando è stata rilasciata a luglio. La serie è stata un punto fermo della Top 10 di Netflix per un bel po’ di tempo e si è trovata come uno degli show più popolari dell’estate.

La terza stagione di The Umbrella Academy inizierà la produzione a Febbraio a Toronto. Netflix ha confermato che le star Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore riprenderanno tutti i loro ruoli nella nuova serie. Steve Blackman tornerà come showrunner e produttore esecutivo, insieme a Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg, Jesse McKeown, Gerard Way e Gabriel Ba.

Di seguito, la sinossi della seconda stagione:

“Cinque ha avvertito la sua famiglia (così, così tante volte) che usare i suoi poteri per fuggire dall’apocalisse del 2019 di Vanya era rischioso. Bene, aveva ragione: il salto temporale disperde i fratelli nel tempo a Dallas, in Texas. In un periodo di tre anni. A partire dal 1960. Alcuni, essendo rimasti bloccati nel passato per anni, hanno costruito vite e se ne sono andati, certi di essere gli unici sopravvissuti. Cinque è l’ultimo ad atterrare, nel bel mezzo di un giorno del giudizio nucleare, che – allarme spoiler! – si scopre che è il risultato dell’interruzione della sequenza temporale del gruppo (déjà vu, chiunque?). Ora la Umbrella Academy deve trovare un modo per riunirsi, capire cosa ha causato il giorno del giudizio, mettervi fine e tornare alla linea temporale attuale per fermare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre viene braccato da un trio di spietati assassini svedesi. Ma seriamente, nessuna pressione o altro.”