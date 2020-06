The Umbrella Academy: rivelato il poster della nuova stagione

Dopo che il mese scorso è stata annunciata la data d’uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy, è stato rivelato oggi stesso il poster della seconda stagione della serie di Netflix, tratta dai fumetti scritti da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bà.

Osservando attentamente il poster della seconda stagione di The Umbrella Academy, si possono notare diversi particolari, riflessi sulle lenti degli occhiali dei personaggi, probabilmente degli indizi sul destino dei nostri protagonisti.

Luther (interpretato da Tom Hopper), Diego (interpretato da David Castañeda), Allison (interpretata da Emmy Raver-Lampman), Klaus (interpretato da Robert Sheehan), Ben (interpretato da Justin Min), Vanya (interpretata da Ellen Paige) e Five (interpretato da Aidan Gallagher) sono pronti a tornare il 31 Luglio su Netflix.

Di seguito, la sinossi ufficiale della seconda stagione:

“Cinque ha avvertito la sua famiglia (così tante volte) che usare i poteri per fuggire dall’apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. Bene, aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas, in Texas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, si sono costruiti una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti. Cinque è l’ultimo ad atterrare, nel mezzo del giorno dell’apocalisse, che è il risultato dell’interruzione temporale. Ora i membri dell’Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato il giorno dell’apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre vengono cacciati da un trio di spietati assassini svedesi.”