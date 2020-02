The Union: Marvel annuncia un nuovo team di supereroi britannici

La maggior parte dei supereroi Marvel sono originari degli Stati Uniti D’America, ma sembra che molto presto avremo forze fresche provenienti dal nord Europa, in concomitanza con il prossimo grande evento “Empyre”.

Il supereroe britannico Union Jack sarà affiancato da altri eroi provenienti dal Regno Unito, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. La compagnia chiama il nuovo team The Union e il loro sorprendente debutto avverrà il 18 febbraio. Una parte interessante di questa nuova squadra saranno tutti gli eroi che faranno il loro debutto, in quanto sembrano essere tutti completamente nuovi e mai visti. Non sono stati nominati, ma sembra che la loro introduzione nell’universo Marvel sia imminente.

Union Jack joins a new team of Super Heroes to protect the UK in the threat of Empyre! Meet the members of The Union starting on February 18. #MarvelComics pic.twitter.com/gMjch5R659 — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2020

La storia di Empyre, la nuova saga in cui debutteranno, sembra essere esasperante ed è ancora solo una debole traccia. I Kree e gli Skrull sono uniti sotto un unico sovrano e ciò crea problemi per l’universo Marvel:”Empyre è l’evento più sconvolgente della Terra della Marvel del 2020“, afferma il direttore della Marvel C.B. Cebulski nel video del trailer. “Avrà come protagonisti [Redatto] e [Redatto] contro [Redatto]”, insomma, c’è davvero molta segretezza a riguardo.

Il vicepresidente senior per la pubblicazione della Marvel, Tom Brevoort, ha aggiunto: “Empyre nasce da una serie di storie chiave della Marvel, tra cui [Redatto] e molte altre. È il [Redatto] per così tante cose che sono state stabilite nella storia della Marvel. Sarà scritto da [Redatto] e [Redatto] con i disegni di [Redatto], ma la storia sarà un vero [Redatto], uno dei [Redatti] più incredibili che la Marvel abbia mai messo in discussione. “

Anche gli X-Men saranno coinvolti in questo gigantesco evento. Sembra che Jonathan Hickman stia adottando lo stesso approccio di segretezza delle altre menti creative sul colossale evento.

“Quando la gente chiede a Hickman chi è nel libro, lui dice “tutti”.“, ha detto Cebulski durante un panel di Comic Con di New York ad ottobre. “Ciclope riunirà varie squadre per qualunque missione si presenti, e questa è un’azione senza fine”.