The Walking Dead 11 – data di debutto della stagione finale

Durante l’ultimo episodio della Stagione 10, AMC ha rivelato con un teaser che The Walking Dead 11 debutterà a partire dal prossimo 22 agosto negli Stati Uniti e quindi con tutta probabilità, come accaduto finora, in contemporanea in Italia su FOX.

The Walking Dead 11 – cosa sappiamo

La fine della serie TV ispirata alla serie a fumetti creata da Robert Kirkman era stata annunciata più di un anno fa e The Walking Dead 11 andrà in onda a cavallo fra il 2021 e il 2022 essendo costituita di ben 24 episodi. AMC ha confermato che dal 22 agosto verranno trasmessi 8 episodi, è lecito quindi ipotizzare che avremo 3 blocchi da 8 episodi per concludere la serie.

Il chief content officer del franchise Scott Gimple ha dichiarato:

Il capitolo finale di The Walking Dead inizierà con 8 episodi ricchi d’azione che ci permetteranno di dare uno sguardo approfondito all’universo della serie. Sono entusiasta del fatto che gli episodi debuttino già questa estate relativamente poco tempo dopo la fine della precedente stagione.

La showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang ha aggiunto:

Gli ultimi 6 episodi della Stagione 10 erano maggiormente incentrati sui personaggi mentre The Walking Dead 11 inizierà davvero con il botto. Ci saranno tantissimi zombie, tanta azione e nuove intriganti storie, nuove location e vedremo il nostro gruppo di sopravvissuti per la prima volta tutti insieme per cercare di ricostruire quello che i Sussurratori hanno portato via da loro.

Basato sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics e saldaPress in Italia, la serie di The Walking Dead è prodotta da AMC Studios e dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, dalla showrunner Angela Kang, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.

Proprio la serie a fumetti è recentemente ritornata sugli scaffali delle fumetterie italiane con una nuova edizione a colori. Ricordiamo che il fumetto è in originale in bianco e nero.

