The Walking Dead: a Luglio inizieranno le riprese del nuovo spin-off

Dopo il successo di Fear The Walking Dead, è in lavorazione un secondo spin-off della serie basata sui fumetti di Robert Kirkman.

La nona stagione di The Walking Dead, la serie AMC tratta dal fumetto di Robert Kirkman, si è conclusa da poco ma sono già iniziati i lavori per realizzare la decima. Ma da luglio a novembre la macchina produttiva legata alle vicende dei sopravvissuti agli “zombie” più noti della TV non si fermerà in quanto inizieranno le riprese del secondo spin-off dedicato a questa vera e propria saga. Dopo Fear The Walking Dead la AMC continua infatti a puntare tutto sul suo franchise più blasonato. La nuova produzione sarà creata da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, le riprese si svolgeranno in Virginia e attualmente il casting è alla ricerca di nuove comparse.

Se per puro caso sarete in zona e pensate di avere possibilità di diventare i “nuovi zombie” od eroi protagonisti del serial vi segnaliamo che i provini avranno luogo sabato 29 giugno, dalle 12.00 alle 15.00 a Richmond, e gli attori sono incoraggiati a fare richiesta via mail. Questo nuovo spin-off avrà due donne come protagoniste e si concentrerà sulla prima generazione che è arrivata all’apocalisse che conosciamo molto bene. Alcuni diventeranno eroi, altri diventeranno cattivi. Alla fine, tutto cambierà irrimediabilmente.

Dopo il successo di Fear The Walking Dead, questo nuovo spin-off promette di portare aria di novità all’interno del franchise. Non resta che attendere altre notizie a riguardo.

Non ci sono ancora notizie su un eventuale data d’uscita, ma sicuramente dovremo aspettare la fine delle riprese per avere altre novità a riguardo.

Nel frattempo spuntano fuori le prime speculazione sulla decima stagione di The Walking Dead, che vedono Michonne come il prossimo personaggio che lascerà la scena. Lauren Cohan ha anche accennato ad un eventuale ritorno del personaggio di Maggie, ma staremo a vedere che cosa accadrà. Nonostante molti personaggi siano ormai andati via, con grande disappunto di alcuni fan, la serie The Walking Dead rimane una delle più influenti degli ultimi anni e il suo universo continuerà ad espandersi attraverso le opere di Kirkman, i videogiochi e i suoi stessi spin-off.