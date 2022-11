Undici stagioni dopo, The Walking Dead ha trovato la sua “pace”: con l’episodio “Rest in Peace” andato in onda domenica sera, si è conclusa la serie tv più famosa sugli zombie. Questa è un’interpretazione sul finale rilasciata dalla rivista di settore comicbook, attenzione alla lettura: don’t open, spoiler inside.

Il finale di The Walking Dead

La saga di AMC è finita proprio come era iniziata: con Rick Grimes (Andrew Lincoln) alla ricerca della sua famiglia dentro un’apocalisse di zombie. Prima che un epilogo rivelasse cosa fosse successo a Rick dopo il suo fatidico volo in elicottero, il finale della serie ha trascorso la maggior parte dei suoi ultimi 64 minuti a concludere undici stagioni e dodici anni di zombie-drama.

The Walking Dead 11 Disney Plus

Intitolato “Rest in Peace”, il finale della serie di The Walking Dead si è concentrato sull’ultima resistenza dei sopravvissuti rimanenti contro il gruppo del Commonwealth, che si sono trovati intrappolati tra l’esercito dei soldati in armatura e un branco di zombie. Nel corso della puntata, tutti i protagonisti hanno messo in gioco la propria vita, chi nel mezzo di uno scontro, chi per salvare i vivi lasciati morire fuori dalle Tenute dal Governatore Milton il quale, infine, è stato arrestato.

Dopo un salto temporale di un anno, vediamo un nuovo inizio nel Commonwealth, sotto la guide del governatore Ezekiel Sutton, il vicegovernatore Michael Mercer e il vicegovernatore Carol Peletier: ora i sopravvissuti lavorano per rendere il Commonwealth un posto migliore in cui tutti possano vivere. Eugene e Max (Margot Bingham) hanno dato il benvenuto a una bambina, di nome Rosie. Il gruppo affiatato di Yumiko (Eleanor Matsuura), Magna (Nadia Hilker), le sorelle Kelly (Angel Theory) e Connie (Lauren Ridloff) si sono stabilite al Commonwealth. Lydia (Cassady McClincy) ed Elijah (Okea Eme-Akwari) sono messaggeri per le comunità collegate di Commonwealth, Hilltop e Alexandria.

La Zona Sicura di Alessandria è stata ricostruita, con Aaron (Ross Marquand) e Gabriel tra i suoi leader. Negan si è trasferito altrove. Maggie e suo figlio, Hershel Rhee (Kien Michael Spiller), sono tornati a Hilltop, con l’intenzione di costruirsi un nuovo futuro assieme.

Daryl, invece, ha trascorso del tempo lontano dal Commonwealth esplorando “la frontiera”. Dopo che Judith ha rivelato la verità sulla missione di Michonne, Daryl ha promesso di tenere d’occhio i suoi genitori e di riportarli a casa. Separandosi da Carol ed Ezekiel, lasciando i bambini Grimes alle loro cure, Daryl se ne è così andato verso l’ignoto.

Alla fine, The Walking Dead si conclude, attraverso i dialoghi dei personaggi nel corso dell’episodio e attraverso l’intera panoramica narrativa, come una storia che attraverso la morte, parla essenzialmente della vita. L’ultima battuta della serie è toccata a Judith e ai suoi genitori, che alla fine, infatti, rivelano la loro frase: “Siamo quelli che sopravvivono“.

L’offerta di Disney+