The Watch: Richard Dormer nel cast della nuova serie TV

A quanto pare Richard Dormer è stato scelto per far parte del cast della serie TV The Watch di BBC America. L'attore, comparso anche ne Il Trono di Spade nei panni di Beric Dondarrion, è stato ingaggiato per interpretare il ruolo del protagonista, Sam Vimes, nella serie ispirata ai romanzi fantasy ideati da Terry Pratchett, Mondo Disco (Discworld). Dunque la prima stagione di The Watch, composta da 8 episodi, sarà ambientata ad Ankh-Morpork, una città immaginaria dove il crimine è stato legalizzato. Le vicende gireranno attorno ad un gruppo di poliziotti che tenteranno in tutti i modi di porre fine all'anarchia totale in cui versa la città. La trama ispirata ai romanzi di Pratchett, ha affascinato Richard Dormer, il quale sin da subito è apparso entusiasta di questa nuova avventura e del personaggio che dovrà interpretare, infatti l'attore avrebbe dichiarato quanto segue: "Sono così elettrizzato all'idea di far parte di questa brillante follia e caos! Sono stato immediatamente attirato dagli innumerevoli strati che contraddistinguono Sam Vimes e trovo la dinamica esistente tra lui e il suo gruppo di colleghi davvero coinvolgente". Insieme ad Dormer, che interpreterà quindi un Capitano ormai privo di ogni potere a causa della società distrutta, faranno parte del cast anche Adam Hugill, il quale vestirà i panni di Carrot, Jo Eaton-Kent che interpreterà Cheery e Marama Corlette, che sarà Angua. Inoltre ci saranno Lara Rossi che vestirà i panni di Sybil Ramkin e Sam Adewunmi che sarà invece Dun. Le riprese della nuova serie TV inizieranno il 30 settembre prossimo nel Sud Africa, esattamente a Cape Town, mentre l'uscita è prevista per il 2020, negli Stati Uniti, su BBC America.