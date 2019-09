The Wild Hunt: arriva l’espansione per il gioco da tavolo di Hellboy

Mantic annuncia The Wild Hunt un'espansione per il boardgame di Hellboy

Buone notizie per tutti i fan di Hellboy!

La Mantic Games ha infatti recentemente annunciato che ha intenzione di immettere sul mercato The Wild Hunt (La Caccia Selvaggia), un’espansione del board game basato sulla saga del famoso “ragazzo dell’inferno” creato da Mike Mignola.

Già oggetto di tre fortunate pellicole, due delle quali hanno visto l’attore Ron Pearlman nei panni di “Red”, poi sostituito da David Harbour (noto ai più come lo sceriffo Hopper di Stranger Things), questo personaggio nel 2019 è sbarcato nel mondo dei giochi da tavola.

Edito in Italia da Cosmic Games, il prodotto ha visto la luce grazie ad una fortunata campagna di raccolta fondi sulla nota piattaforma Kickstarter: oltre 1,6 milioni di dollari raccolti da più di 12.000 appassionati. Interessante notare che questa espansione non era parte degli stretch goals raggiunti o degli add-on disponibili durante la campagna di finanziamento.

Non è dato di sapere se questi saranno in effetti disponibili in futuro per l’acquisto o se resteranno materiale esclusivo per i finanziatori della prima ora.

The Wild Hunt amplierà notevolmente il contenuto della scatola base; in questa nuova espansione troveremo: 1 miniatura Hellboy Enraged, 1 miniatura agente di supporto Alice, 1 miniatura boss Eligo, 12 miniature avversario, 2 carte agente, 5 carte avversario, 40 carte File, 7 carte requisition/equipaggiamento iniziale, 19 carte Destino, 13 carte Incontro, 4 carte comportamentali per il Boss, 7 token scenari/mobilio e ben 7 tiles di gioco double-face.

The Wild Hunt permetterà di mettere in scena partite da 1 a 4 giocatori della durata di circa 90 minuti l’una. Trattandosi di un’espansione, per essere utilizzata sarà necessario possedere la scatola base del gioco.

The Wild Hunt sarà disponibile sui mercati già in questo mese di Settembre (almeno sul mercato americano) e verrà messo in vendita ad un prezzo consigliato di 74,99$