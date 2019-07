The Witcher di Netflix si mostra nelle prime immagini della serie

Nella giornata di oggi Netflix ha rilasciato in rete le prime immagini dell'attesissima serie tv The Witcher, che racconterà le vicende di Geralt di Rivia

Nella giornata di oggi Netflix ha rilasciato in rete le prime immagini dell’attesissima serie tv The Witcher, che racconterà le vicende di Geralt di Rivia (Henry Cavill), affiancato da Yennefer (Anya Cholatra) e Ciri (Freya Allan). Oltre alle prime immagini, è stata rivelata anche la locandina della serie, compresa di logo, che differisce un po’ da quello originale ma che raffigura come sempre il simbolo di The Witcher, un lupo.

Ecco a voi la sinossi ufficiale della serie tv:

The Witcher è una serie tv fantasy basata sull’omonima saga di libri di Andrzej Sapkowski, divenuta già un videogioco (tre capitoli). Il racconto epico parla di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri – un Witcher – che lotta per trovare il proprio posto in un mondo dove spesso le persone sono più vicine ai mostri di quanto lo siano essi stessi. Il suo destino si intreccerà con quello di una potente strega e di una giovane principessa, attraversando insieme un mondo pericoloso e instabile.

Nel cast troviamo Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League) come Geralt di Rivia, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) nei panni di Yennefer, Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) come Ciri, Jodhi May (Game of Thrones, Genius) interpreterà Calanthe, Anna Shaffer (Harry Potter) sarà Triss, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) invece Eist. Ci saranno poi anche Adam Levy (Knightfall, Snatch) come Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) nei panni di Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) come Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) invece sarà Sabrina. A completare il cast, anche Emma Appleton (The End of The F**king World) come Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) sarà Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) invece Jaskier e Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) sarà Stregobor.

Nella serie ci saranno anche Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) come Istredd, Maciej Musiał (1983) nei panni di Sir Lazlo e Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) interpreterà Dara. La data d’uscita della serie ancora deve essere annunciata.