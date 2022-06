Thor: Love and Thunder, prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in uscita il 6 luglio, metterà a dura prova il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, che dovrà affrontare Gorr (Christian Bale), il Macellatore di Dei. Come lascia presagire questo titolo tutt’altro che gradevole, Gorr è intenzionato a sterminare le divinità dell’universo, occasione perfetta per portarci a conoscere l’aspetto divino del Marvel Cinematic Universe, lievemente scalfito a oggi solo da Moon Knight. In questo frangente, faremo un viaggio che ci condurrà sino al pantheon greco, dove il sommo Zeus sarà interpretato da Massimo Decimo Meridio in persona. In Thor: Love and Thunder, sarà proprio Russell Crowe a dar vita a Zeus, una scelta che ha portato Hemsworth a lodare la performance del mitico protagonista de Il Gladiatore.

Russell Crowe sarà uno Zeus ironico in Thor: Love and Thunder, secondo i suoi colleghi

Durante un’intervista per i canali social di Disney, Chris Hemsworth ha infatti esaltato la professionalità del collega, non mancando di apprezzare l’ironia con cui si è approcciato al personaggio:

“Non avrei mai immaginato di vedere il giorno in cui Russell sarebbe apparso sullo schermo con dei riferimenti al suo Gladiatore, eppure con una piccola derisione, prendendosi in giro. Non si è mai tirato indietro, son un suo grande fan, lo sono da quando ho iniziato a recitare, perché nelle sue performance c’è sempre una tale regalità e serietà che non si può che ammirarlo. Ma incontrandolo, ho scoperto che ha un grande senso dell’ironia e ha fatto qualunque cosa Taika gli chiedesse sul set, è statao incredibile. Ed è stato davvero divertente giocare con la mitologia, passando da quella norrena alla greca, Taika è riuscito unire questi mondi”

Gli apprezzamenti per Crowe non sono certo mancati da parte del Cast, con Natalie Portman che ha confessato di esser rimasta sorpresa nel vedere un attore del calibro di Russell Crowe, solitamente associato a ruolo eroici e forti, concedersi una performance così divertente. Non meno entusiasta è stato Taika Waititi:

“Considero Russell un amico, e spesso dimentico di avere alcuni amici che sono davvero incredibili in ciò che fanno. Quando ero sul set con Russell, mi sentivo come ‘Ah già, cavolo, giusto, sei Russell Crowe, sei un attore straordinario!’”

